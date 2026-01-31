(Crónica) Un penalti 'in extremis' sujeta al Deportivo arriba y el Córdoba asalta 'playoffs'

El RC Deportivo de La Coruña ha ganado por 0-1 a la Cultural y Deportivo Leonesa con un penalti en el tiempo añadido, en un sábado de LaLiga Hypermotion que también ha visto los triunfos del Albacete Balompié por 2-0 ante el Real Zaragoza, del Burgos CF por 2-1 contra el CD Leganés y del Córdoba CF frente al Real Valladolid (3-1).

Esta jornada 24 en Segunda División arrancó su sesión sabatina en el Estadio Carlos Belmonte, donde pronto Agus Medina adelantó de cabeza a los locales. En el 56', justo tras una ocasión visitante, Jefté Betancor metió el 2-0 con un derechazo raso a pase de Víctor Valverde. Esto situó al 'Alba' con 33 puntos y dejó a los maños, todavía en descenso, con 22.

En El Plantío, se le escapó un punto al Leganés en el último suspiro tras encajar un cabezazo picado de Mario González. Antes, David González en el 48' había abierto el marcador también de cabeza y en el 84' había hecho Óscar Plano de volea el 1-1. Pese a eso, los 'pepineros' se fueron de vacío y lucen 29 puntos; mientras, el Burgos acumula 38 en zona alta.

Un rival de los burgaleses por el ascenso es el Deportivo, que en el Reino de León sufrió al comienzo por un remate de Iván Calero al poste. Luego Samuele Mulattieri falló una clara oportunidad, pero el dominio siguió siendo local hasta el descanso. Después cambiaron las tornas y el equipo gallego rozó el 0-1 en el 64', por obra de Yeremay Hernández.

Aumentó la presión del Dépor sobre Edgar Badia, que primero hizo un paradón, pero que en el descuento cometió penalti sobre David Mella. Lo convirtió Yeremay casi por la escuadra y así se cerró la victoria de los coruñeses, que ahora tienen 40 puntos y aprietan el liderato del Racing de Santander (44 pts.); por su parte, la 'Cultu' continúa con 25 puntos.

Por último, en el Nuevo Arcángel, Dani Requena abrió la 'lata' en el minuto 39 con un cabezazo a balón parado y contestó antes del descanso Víctor Meseguer con el empate, remate a bocajarro tras un bonito regate de Peter Federico como preludio del centro a su compañero. En el segundo tiempo, un doblete de Sergi Guardiola dejó los tres puntos en Córdoba, 38 para colocarse sexto en la apretada lucha por la zona de promoción, muy lejos el Pucela.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 24 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Real Sociedad B - Las Palmas 1-1.

-Sábado.

Albacete - Zaragoza 2-0.

Burgos - Leganés 2-1.

Cultural Leonesa - Deportivo de La Coruña 0-1.

Córdoba - Valladolid 3-1.

-Domingo 1.

Almería - Ceuta 14.00 horas.

Eibar - Sporting de Gijón 16.15.

Castellón - Andorra 18.30.

Huesca - Cádiz 18.30.

Granada - Racing de Santander 21.00.

-Lunes 2.

Mirandés - Málaga 20.30.