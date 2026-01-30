W2M refuerza su posición en el turismo musical tras aliarse con SD Concerts, promotor en República Dominicana

El reciente acuerdo firmado entre World2Meet (W2M) y SD Concerts tuvo lugar durante la celebración de Fitur 2026 y contó con la participación de Saymon Diaz, quien lidera la firma dominicana, de acuerdo con los detalles divulgados por la división de viajes de Grupo Iberostar a través de una publicación en la red profesional LinkedIn. Este convenio permitirá a W2M, organización turística española, comercializar paquetes que integrarán viajes a República Dominicana con la asistencia garantizada a conciertos internacionales de artistas reconocidos, tales como Ed Sheeran, así como la entrada a eventos de la envergadura del Festival Presidente. Así lo reportó el medio, detallando que esta estrategia está orientada a fortalecer la presencia de la compañía en el segmento de turismo musical y a ampliar su alcance en los mercados de América Latina.

Según informó Grupo Iberostar, la alianza con SD Concerts representa una apuesta firme por el turismo de experiencias, en línea con la estrategia de crecimiento de W2M en áreas que combinan el entretenimiento y la cultura con los servicios de viaje. Esta iniciativa se canalizará principalmente a través de la marca NewTravellers Music, orientada especialmente al mercado latinoamericano, donde la demanda por productos turísticos vinculados a conciertos y grandes espectáculos presenta un aumento sostenido, según consignó la plataforma del grupo.

Tal como publicó la división de viajes de Grupo Iberostar, el acuerdo contempla la comercialización de paquetes atractivos para viajeros interesados en espectáculos de renombre internacional, incluyendo no solo eventos musicales de gran formato sino también ofertas integradas de alojamiento y actividades turísticas en República Dominicana. La colaboración sigue los pasos de una alianza previa establecida en octubre de 2025 entre W2M y Live Nation España, lo que subraya el interés continuado de la empresa española en consolidarse como referente en el turismo musical.

W2M ha venido ampliando su incursión en el sector desde 2022, según reportó el propio grupo, realizando integraciones paulatinas mediante sus distintas marcas: Flowo, Newblue y Azulmarino. Todas ellas han contribuido a robustecer la propuesta del grupo turístico en segmentos innovadores, uniéndose ahora la línea NewTravellers Music como pieza central de esta estrategia en el contexto latinoamericano.

La presencia del CEO de SD Concerts, Saymon Diaz, durante la formalización del pacto en Fitur 2026, refleja la relevancia otorgada al acuerdo en el marco del desarrollo de la industria del entretenimiento en República Dominicana. SD Concerts, como promotor local, aporta la infraestructura y el conocimiento del mercado necesarios para atraer tanto a visitantes internacionales como a público regional interesado en estos espectáculos.

El medio LinkedIn, utilizado por Grupo Iberostar para anunciar la colaboración, detalló que la iniciativa forma parte del objetivo de W2M de "seguir creando propuestas diferenciadoras que conectan cultura, entretenimiento y viaje". A través de esta política, la empresa busca posicionarse entre los principales actores en la comercialización de experiencias turísticas asociadas a eventos musicales, variable en auge dentro de la oferta de viajes global, según datos compartidos en la misma publicación.

Según reportes previos del grupo, la alianza actual amplía la hoja de ruta iniciada tras el acuerdo con Live Nation España, diversificando el portafolio de productos turísticos e impulsando la proyección internacional de W2M. El refuerzo de su presencia en el mercado latinoamericano se suma a la consolidación de los lazos empresariales entre actores clave del sector turístico y promotores de espectáculos en la región del Caribe.

Con la firma de este acuerdo, los viajeros interesados en asistir a conciertos internacionales y festivales en República Dominicana podrán acceder a opciones que integran la experiencia musical con servicios turísticos organizados, bajo la garantía de un operador con experiencia internacional, tal como destacó la división de viajes de Grupo Iberostar en su comunicado. Esta propuesta se ajusta a la tendencia observada desde 2022, año en que W2M inició su expansión en el ámbito musical, reforzada ahora con productos específicos diseñados para el público latinoamericano a través de NewTravellers Music.

De acuerdo con la información proporcionada por la compañía española y divulgada en LinkedIn, la alianza con SD Concerts representa un paso complementario a las iniciativas previas del grupo turístico, que viene desarrollando un modelo de negocio enfocado en la combinación de turismo, cultura y entretenimiento, adaptando su oferta a las demandas del mercado y a la evolución de las preferencias de los viajeros internacionales.