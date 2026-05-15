Cientos de personas protestan en Viena contra la participación de Israel en Eurovisión

Núria Morchón

Viena, 15 may (EFE).- Centenares de manifestantes provenientes de diferentes países se congregaron este viernes en el centro de Viena para protestar contra la participación de Israel en la 70ª edición del Festival de Eurovisión que se celebra esta semana en la capital austríaca.

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El concurso más famoso de canciones pop se celebra este año sin la participación de España, Países Bajos, Irlanda, Islandia y Eslovenia, cuyos entes públicos de radiodifusión decidieron boicotear el festival precisamente por la permanencia de Israel.

En vísperas de la celebración de la final del certamen y coincidiendo con el 'Día de la Nakba' - que conmemora la expulsión de 750.000 palestinos tras la creación del Estado de Israel en 1948 -, la concentración 'Song Protest 2026' se convirtió en el epicentro del rechazo a la actuación de Israel.

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Para los organizadores de la manifestación, el espectáculo se ha convertido así en "un signo de complicidad" con los presuntos crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza por el ejército israelí.

'¡Palestina libre!' coreaban los manifestantes entre las actuaciones de grupos musicales y discursos de líderes políticos y activistas que expresaron su apoyo a la causa palestina.

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Según los organizadores, más de 1.100 músicos, entre ellos el exbajista y cofundador de Pink Floyd Roger Waters, el músico Peter Gabriel y la banda británica Massive Attack, hicieron llamamientos al boicot de Eurovisión.

El coordinador de Izquierda Unida (IU) en el exterior, Luis Cortés, y la activista pro palestina Lidón Soriano se sumaron a las críticas que acusan al festival de normalizar la ocupación de Gaza, donde la ofensiva militar israelí habría dejado hasta 72.200 muertos entre 2023 y 2025, en el contexto de la guerra desatada tras el ataque de Hamás a Israel del 7 de octubre de 2023.

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"Los espacios de arte no son espacios políticamente neutrales, en el sentido que tienen que estar comprometidos con los derechos humanos y no pueden servir para el blanqueo de genocidios y de crímenes contra la humanidad", dijo a EFE Cortés, residente en Viena.

Soriano, vinculada a movimientos de solidaridad con Palestina en el País Vasco y el resto del Estado español, afirmó que la protesta va más allá del festival y busca visibilizar un posicionamiento político claro: "No nos van a callar. Vamos a seguir hasta que termine el genocidio, porque la lucha palestina es, en el fondo, la lucha de la humanidad".

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'Song Protest 2026' se celebró un día después de una manifestación a favor de la participación de Israel en Eurovisión, en la que los asistentes portaron, en camisetas y otros accesorios, el emblema 'Masel Lov', una adaptación de la expresión hebrea 'Mazel Tov', como mensaje en favor de la paz.

Respecto a quienes sostienen que Eurovisión debería mantenerse al margen de la política y defienden una posición neutral de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del concurso, Soriano recordó que "los griegos decían que quien se involucraba en la polis era el ciudadano; quien no se involucraba en lo que pasaba en la ciudad era el 'idiotes'".

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, justificó este viernes la decisión de Radiotelevisión Española (RTVE) de no participar este año en el festival.

En un vídeo difundido en Instagram, Sánchez se refiere a la decisión tomada en septiembre pasado por el Consejo de Administración de RTVE de retirarse de la edición como "coherente y necesaria" para "plantarse ante la injusticia", ya que el compromiso de España con los derechos humanos y con la legalidad internacional "se expresa también a través de la cultura".

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"Cuando Rusia invadió Ucrania fue apartada del festival y España apoyó esa decisión. Esos principios deben aplicarse también cuando hablamos de Israel, no puede haber dobles estándares", declaró.

La televisión pública eslovena RTV SLO, que tomó la misma decisión, emite una programación especial sobre Palestina en lugar de transmitir el concurso desde Viena.

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Se espera que la manifestación programada para mañana en Viena, apenas unas horas antes de iniciarse la gran final del festival, sea más masiva que la de hoy.

Sobre el escenario del Wiener Stadthalle, artistas de 25 países competirán por el Micrófono de Cristal en una edición donde Finlandia se perfila como la gran favorita, liderando las casas de apuestas con un 37 % de probabilidad de victoria. EFE

(foto)(vídeo)