UAGN espera que los partidos políticos "reaccionen" ante las movilizaciones contra el acuerdo de Mercosur

La preocupación por la entrada de productos agrícolas provenientes de terceros países que contienen sustancias calificadas como cancerígenas y con posible impacto en el sistema endocrino dominó la reunión de los representantes del sector rural con autoridades políticas en Navarra. Según relató el presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN), Félix Bariáin, la principal petición del sector pasa por una reacción inmediata de las formaciones políticas ante las movilizaciones que se están realizando no solo en España sino en toda Europa, en rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. De acuerdo con las declaraciones recogidas por la agencia Europa Press, el dirigente enfatizó la demanda de explicaciones sobre el respaldo de los partidos políticos a la introducción de productos sujetos a cuestionamientos por salud pública.

Europa Press detalló que Bariáin ofreció estas declaraciones tras presentar, junto a portavoces de diversas organizaciones como EHNE Nafarroa, UCAN, AGAIN, Semilla y Belarra, un manifiesto en el Parlamento de Navarra. Este documento, según describió el presidente de UAGN, reúne las principales reivindicaciones consensuadas entre las agrupaciones agrarias y fue entregado tanto al presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, como en la Delegación del Gobierno. Según consignó el medio, Bariáin agradeció la recepción por parte de Hualde, quien se comprometió a trasladar las peticiones recibidas a los grupos políticos. En contraste, la delegada del Gobierno, Alicia Echeverría, no pudo reunirse presencialmente con el grupo a causa de la "agenda bastante apretada" que, según Bariáin, le impidió dedicar aunque fuera unos minutos a recibir personalmente las demandas del sector.

El líder de UAGN destacó la importancia de que las quejas y solicitudes hayan podido registrarse oficialmente, aunque lamentó la falta de atención directa por parte de la delegada. Subrayó que, aunque comprenden las obligaciones y la carga de trabajo de las autoridades, el sector primario desempeña un papel fundamental para la economía y el bienestar de Navarra. Europa Press citó a Bariáin diciendo que la representación agraria continuará insistiendo ante el Gobierno central por otros medios para que las reivindicaciones se transmitan y sean consideradas.

Bariáin calificó como positiva la sensación dejada por las recientes movilizaciones, descritas como una expresión de unidad entre más de 40 organizaciones de 27 países agrupadas en el reclamo contra el acuerdo UE-Mercosur. Según publicó Europa Press, el portavoz subrayó que la coincidencia de tantas entidades en toda Europa y España pone en evidencia que existen errores en la política comercial que afectan al sector primario. Insistió también en que corresponde a los partidos políticos corregir esas políticas equivocadas y reconsiderar normas que, desde la perspectiva de las agrupaciones agrarias, dañan al sector y ponen en riesgo la producción y la seguridad alimentaria.

En sus declaraciones, Bariáin señaló que en acuerdos previos la agricultura y la ganadería han servido como moneda de cambio, lo que deriva en consecuencias negativas comprobadas por los datos actuales del sector. El presidente de UAGN citó al ministro Luis Planas, quien indicó que únicamente el 9% de los agricultores y ganaderos en España tiene menos de 40 años, afirmando que esto traduce una crisis no solo dentro del sector sino para la sociedad en general. El dirigente sostuvo que la falta de renovación generacional evidencia un problema estructural atribuido, en parte, a unas políticas agrícolas que obstaculizan la incorporación de nuevas generaciones y, según su crítica, están empujando a los profesionales fuera del campo.

El medio Europa Press también recogió la propuesta de Bariáin de revisar la Política Agrícola Común (PAC), con el objetivo de redefinir sus bases y garantizar una defensa más efectiva del sector primario. El dirigente subrayó la importancia de no depender de terceros países para el suministro de alimentos, ejemplificando con situaciones de escasez en otros sectores industriales. Argumentó que la actual tendencia en Europa favorece el desmantelamiento del sector primario a pesar de las advertencias sobre los riesgos de depender de importaciones y priorizar intereses comerciales por encima de la salud pública.

La preocupación principal expresada por Bariáin, según reportó Europa Press, radica en la entrada de productos de países del Mercosur que, según el sector, no cumplen con los estándares europeos y contienen materias activas cuestionadas por su impacto en la salud. El dirigente rechazó los argumentos de los gobiernos sobre controles en etiquetado y fronteras, asegurando que en la práctica estos productos acceden al mercado europeo, llegando directamente a los consumidores. Enfatizó que no existe una competencia equitativa en los acuerdos comerciales si no se establecen condiciones de reciprocidad y normativas equivalentes.

En este contexto, Bariáin advirtió que a partir de ahora comienza una fase en la cual el trabajo se desarrollará principalmente en despachos y tramitaciones administrativas. Subrayó que, a su juicio, corresponde a los legisladores y autoridades europeas responder y modificar las reglas cuando el impacto sobre el sector primario resulta perjudicial. Además, el presidente de UAGN expresó que la atención del sector está dirigida al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, cuyo pronunciamiento podría determinar si el acuerdo con Mercosur vulnera tratados comunitarios, lo que considera un asunto de gravedad.

Según relató el portavoz agrario a Europa Press, existe la posibilidad de que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur se implemente provisionalmente con autorización del Parlamento, una situación que las organizaciones rurales rechazan tajantemente. Bariáin pidió a las instituciones europeas evitar lo que denominó una "jugada sucia" que permita la puesta en marcha del acuerdo sin un debate parlamentario y social suficiente.

El conjunto de organizaciones agrícolas recalca que el acuerdo pone en riesgo tanto la salud de los consumidores como la viabilidad del empleo rural. El documento presentado subraya la necesidad de adoptar medidas que protejan al sector frente a la desigualdad de condiciones competitivas y la utilización de sustancias prohibidas en Europa pero permitidas en países del Mercosur. Según publicó Europa Press, el sector primario solicita que las autoridades nacionales y europeas prioricen la salud pública, la seguridad alimentaria y el mantenimiento de los puestos de trabajo rurales al momento de tomar decisiones sobre acuerdos comerciales internacionales.