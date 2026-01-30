Agencias

Trump amenaza a Canadá con un arancel adicional del 50% a "todas" las aeronaves fabricadas en su territorio

El mandatario estadounidense anunció en Truth Social posibles restricciones del 50% sobre aviones fabricados por su vecino del norte, en respuesta a la negativa de Ottawa de certificar modelos Gulfstream y a tensiones diplomáticas entre ambos países

Guardar

El jefe del Ejecutivo estadounidense afirmó que mantendrá el arancel del 50% y la revocación de certificaciones a aeronaves canadienses mientras la empresa estadounidense Gulfstream no logre obtener la certificación completa en Canadá, proceso que, según sus declaraciones, debió haberse completado hace años. El anuncio fue realizado este jueves a través de su red social Truth Social, en el contexto de tensiones comerciales y diplomáticas entre Estados Unidos y Canadá, según informó el medio de comunicación original.

Según consignó la fuente, Donald Trump comunicó su intención de aplicar un arancel adicional del 50% sobre todas las aeronaves fabricadas en Canadá que se vendan en el mercado estadounidense. Esta declaración surge como respuesta a la negativa del gobierno canadiense, encabezado por Mark Carney, de otorgar certificaciones a una serie de modelos de aviones de la compañía Gulfstream, con sede en el estado de Georgia. El mandatario estadounidense acusó al Ejecutivo canadiense de negarse “de forma injusta, ilegal y firme” a certificar los modelos Gulfstream 500, 600, 700 y 800. Estos modelos han sido definidos en sus declaraciones como parte de los aviones más grandes y avanzados tecnológicamente producidos hasta la fecha.

En la misma publicación, Trump anunció igualmente la retirada de la certificación para todas las aeronaves canadienses en el territorio estadounidense, mención que abarca al modelo ‘Bombardier Global Express’. Según detalló el medio, el presidente estadounidense justificó ambas medidas argumentando que Canadá estaría prohibiendo de hecho la entrada de los productos Gulfstream en su territorio por no permitir la certificación de estos modelos.

La controversia se inscribió en un contexto de relaciones bilaterales tensas entre Ottawa y Washington. Menos de una semana antes, Trump ya había amenazado con imponer aranceles del 100% a todas las importaciones procedentes de Canadá en caso de que dicho país cerrara acuerdos comerciales con China, una advertencia que también fue reportada por la prensa internacional y que refleja el deterioro de las relaciones comerciales entre ambos países.

Tal como publicó el medio fuente, Trump condicionó cualquier posible retroceso de estas medidas a que el proceso de certificación para las aeronaves de Gulfstream se lleve a cabo satisfactoriamente y sin demoras adicionales, insistiendo en que se trata de un requisito que debía haberse cumplido mucho tiempo atrás por parte de las autoridades aeronáuticas canadienses. En sus palabras, recalcó que Canadá está “prohibiendo efectivamente” la comercialización de productos estadounidenses de alto valor tecnológico en la industria aeroespacial y aseguró que todos los instrumentos de presión seguirán activos hasta ver solucionada la disputa en términos favorables para Gulfstream.

Según informó la fuente, la postura del mandatario estadounidense supone una escalada significativa en las políticas arancelarias contra Canadá en el sector de la aviación. Este tipo de medidas no solo afectan directamente a los fabricantes canadienses del sector aeronáutico, sino que inciden en los intercambios comerciales generales y podrían alterar la dinámica de colaboración industrial y técnica entre ambos países, especialmente en segmentos de alta tecnología y exportación estratégica.

El anuncio y las posteriores declaraciones en Truth Social evidencian un endurecimiento por parte de la administración de Estados Unidos en temas de regulación y acceso al mercado aeronáutico, enfatizando el objetivo de defender los intereses comerciales de empresas estadounidenses como Gulfstream frente a lo que el mandatario considera prácticas restrictivas o discriminatorias del gobierno canadiense.

Temas Relacionados

Donald TrumpArancelesCanadáGulfstreamEstados UnidosGeorgiaAeronavesBombardierMark CarneyTruth SocialEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Trump y Sheinbaum abordan las relaciones bilaterales en una "productiva" llamada

El mandatario estadounidense elogió la inteligencia de la presidenta mexicana durante una conversación calificada como muy positiva por ambos, donde reafirmaron el compromiso de continuar trabajando en conjunto tras destacar avances en comercio y cooperación bilateral

Trump y Sheinbaum abordan las

Saiko se une a Tito el Bambino en 'Dios los bendiga', el primer adelanto de su nuevo disco

Miguel Cantos apuesta por una colaboración internacional y refresca su propuesta musical junto a uno de los referentes del género urbano, con sonidos inspirados en la primera época del reguetón y una identidad definida, anuncian desde su entorno

Saiko se une a Tito

EEUU afirma que los altos funcionarios iraníes y sus familiares "no son bienvenidos" en el país norteamericano

Washington endurece su postura frente a Teherán, retirando privilegios migratorios a figuras clave del régimen y a sus familiares, en respuesta a la represión de protestas y tras la decisión europea de declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria

EEUU afirma que los altos

(Previa) PAOK y Lille, posibles rivales del Celta de Vigo en el 'playoff' de dieciseisavos

El sorteo de la UEFA definirá si el conjunto gallego disputa la repesca europea frente a los griegos o el cuadro francés, tras cerrar el grupo con 13 puntos y asegurar jugar la vuelta en casa

(Previa) PAOK y Lille, posibles

Claudio Giráldez: "Es difícil enfrentarse a nosotros, vamos a pelear por más"

El técnico valoró la fortaleza colectiva y la determinación tras el empate ante Estrella Roja, destacando el desempeño del equipo bajo presión y la confianza con la que afrontarán el próximo desafío europeo esperando rival entre PAOK o Lille

Claudio Giráldez: "Es difícil enfrentarse