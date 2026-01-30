Trump amenaza a Canadá con un arancel adicional del 50% a "todas" las aeronaves fabricadas en su territorio

El jefe del Ejecutivo estadounidense afirmó que mantendrá el arancel del 50% y la revocación de certificaciones a aeronaves canadienses mientras la empresa estadounidense Gulfstream no logre obtener la certificación completa en Canadá, proceso que, según sus declaraciones, debió haberse completado hace años. El anuncio fue realizado este jueves a través de su red social Truth Social, en el contexto de tensiones comerciales y diplomáticas entre Estados Unidos y Canadá, según informó el medio de comunicación original.

Según consignó la fuente, Donald Trump comunicó su intención de aplicar un arancel adicional del 50% sobre todas las aeronaves fabricadas en Canadá que se vendan en el mercado estadounidense. Esta declaración surge como respuesta a la negativa del gobierno canadiense, encabezado por Mark Carney, de otorgar certificaciones a una serie de modelos de aviones de la compañía Gulfstream, con sede en el estado de Georgia. El mandatario estadounidense acusó al Ejecutivo canadiense de negarse “de forma injusta, ilegal y firme” a certificar los modelos Gulfstream 500, 600, 700 y 800. Estos modelos han sido definidos en sus declaraciones como parte de los aviones más grandes y avanzados tecnológicamente producidos hasta la fecha.

En la misma publicación, Trump anunció igualmente la retirada de la certificación para todas las aeronaves canadienses en el territorio estadounidense, mención que abarca al modelo ‘Bombardier Global Express’. Según detalló el medio, el presidente estadounidense justificó ambas medidas argumentando que Canadá estaría prohibiendo de hecho la entrada de los productos Gulfstream en su territorio por no permitir la certificación de estos modelos.

La controversia se inscribió en un contexto de relaciones bilaterales tensas entre Ottawa y Washington. Menos de una semana antes, Trump ya había amenazado con imponer aranceles del 100% a todas las importaciones procedentes de Canadá en caso de que dicho país cerrara acuerdos comerciales con China, una advertencia que también fue reportada por la prensa internacional y que refleja el deterioro de las relaciones comerciales entre ambos países.

Tal como publicó el medio fuente, Trump condicionó cualquier posible retroceso de estas medidas a que el proceso de certificación para las aeronaves de Gulfstream se lleve a cabo satisfactoriamente y sin demoras adicionales, insistiendo en que se trata de un requisito que debía haberse cumplido mucho tiempo atrás por parte de las autoridades aeronáuticas canadienses. En sus palabras, recalcó que Canadá está “prohibiendo efectivamente” la comercialización de productos estadounidenses de alto valor tecnológico en la industria aeroespacial y aseguró que todos los instrumentos de presión seguirán activos hasta ver solucionada la disputa en términos favorables para Gulfstream.

Según informó la fuente, la postura del mandatario estadounidense supone una escalada significativa en las políticas arancelarias contra Canadá en el sector de la aviación. Este tipo de medidas no solo afectan directamente a los fabricantes canadienses del sector aeronáutico, sino que inciden en los intercambios comerciales generales y podrían alterar la dinámica de colaboración industrial y técnica entre ambos países, especialmente en segmentos de alta tecnología y exportación estratégica.

El anuncio y las posteriores declaraciones en Truth Social evidencian un endurecimiento por parte de la administración de Estados Unidos en temas de regulación y acceso al mercado aeronáutico, enfatizando el objetivo de defender los intereses comerciales de empresas estadounidenses como Gulfstream frente a lo que el mandatario considera prácticas restrictivas o discriminatorias del gobierno canadiense.