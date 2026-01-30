Pangea apunta a "beneficios relevantes" desde 2026, apoyado en su debut en EEUU y expansión en Latinoamérica

Pangea The Travel Store, especializada en viajes personalizados a distancia, afronta su etapa actual con la previsión de alcanzar "beneficios bastante relevantes" desde este 2026, una vez que la compañía ha priorizado en los últimos años invertir en crecimiento tanto a nivel de plantilla, con 250 trabajadores nuevos --casi el 60% es nuevo--, como de puntos de venta, pasando de cuatro a 32 en 18 meses.

"Desde 2026 y adelante, empezaremos a ver beneficios bastante relevantes en la compañía y generación de caja, porque ya hemos construido una masa crítica muy importante", ha manifestado su consejero delegado y fundador, David Hernández, durante una entrevista para Europa Press en el marco de Fitur 2026, en la que ha destacado que la firma acumula beneficios desde 2022, pero siendo "relativamente pequeños".

"Cada euro que ingresamos lo gastamos en tecnología y en marketing", ha añadido. De hecho, en el primer campo, la empresa invierte 3,5 millones de euros anuales. Para Hernández, el papel de la Inteligencia Artificial irá relacionado con dotar de más herramientas a los trabajadores para "dar mejor trato y valor a los clientes", reduciendo las labores burocráticas.

Tras cerrar un 2025 con un récord de facturación de 100 millones de euros, un 50% más que el año anterior, Pangea estima alcanzar los 150 millones en el ejercicio presente, apoyado en la continua apertura de nuevas tiendas y franquicias en España --con un ritmo de una o dos al mes--, junto con la expansión en nuevos mercados estratégicos en Latinoamérica, Estados Unidos y Portugal.

Precisamente, este mismo viernes, 27 de enero, inaugura un nuevo punto de venta en Huesca, en tanto que, de cara al mes de febrero, están previstas aperturas en Murcia y Salamanca, ambas en obras, junto con otra en Granollers. Próximamente, también abrirá en Gijón.

Tras un gran ritmo de aperturas en los últimos 18 meses a nivel nacional, con 19 nuevas franquicias, el fundador de Pangea ha explicado que, actualmente, la empresa se encuentra en una etapa de analizar y seleccionar "la mejor agencia" de cada ciudad.

"El ritmo nos lo va a marcar el ser capaces de encontrar una agencia de viajes en cada ciudad que, realmente, cumpla con el perfil, quiera transformarse y formar parte del mundo Pangea", según Hernández.

FOCO EN LATINOAMÉRICA, EEUU, PORTUGAL Y ARABIA SAUDÍ

Tras debutar internacionalmente en México, país donde cuenta con dos tiendas propias y tres franquicias, los próximos pasos apuntan a continuar su expansión en la región, teniendo a Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay como destinos objetivos. Aunque el plan "no esta definido todavía", ha afirmado que se dilucirá en "los próximos 3/4 meses".

En cuanto a Brasil, el CEO ha asegurado que de momento se encuentra fuera de la hoja de ruta, aunque se abordará esta posibilidad en "una segunda fase", alegando motivos de idioma, temas culturales y un entorno de "mayor complejidad y competitividad".

Con respecto a Estados Unidos, la idea es comenzar en Miami con una tienda propia, previsiblemente a finales de 2026. El objetivo es "afinar el modelo" en el territorio norteamericano para, posteriormente, expandirlo a lo largo del país.

En Portugal, los tiempos son los mismos, con la apertura de una tienda en Lisboa y otra en la ciudad de Oporto, empezando con el plan de franquicias.

"Estuvimos hace tres meses en Arabia Saudí, reunidos con el Gobierno y están interesados en abrir el modelo de Pangea", ha asegurado Hernández, al mismo tiempo que ha subrayado que Oriente Próximo es una región "muy atractiva" al señalar que "cada vez viajan más" y es un territorio "por explotar". Está en duda si el desembarco puede producirse este año o en 2027.

VIAJES EN ASCENSO FRENTE A LA INCERTIDUMBRE GEOPOLÍTICA

Al ser preguntado por el impacto de las recientes tensiones globales en los destinos, con la consiguiente causa de incertidumbre en los viajeros, el consejero delegado de Pangea se ha mostrado "relativamente tranquilo" debido a que "los viajes no paran de crecer" y "cuando un destino cae, sube otro".

En este contexto, ha destacado a Europa Press que Estados Unidos sufrió una caída muy relevante el año pasado, cayendo del 'top 10' cuando siempre se posiciona entre los tres primeros, aunque en 2026 "ha vuelto a estar arriba". Otro ejemplo, Egipto, "cayó a plomo hace dos años" y ahora es el segundo destino preferido en España.

Por su parte, Japón lidera la lista de destinos más demandados en España "a mucha distancia". "Es una locura", según el CEO, que ha resaltado que la tercera posición está protagonizada por la competencia entre varios países, como Tailandia, junto a Argentina, que se recupera "bastante", o Estados Unidos.

No obstante, a su juicio, el mercado reacciona muy rápido a la incertidumbre, dejando de comprar, pero ha explicado que "cuando el visitante ve que la caída se estabiliza, vuelve a seguir viajando".

Por otro lado, desde la pandemia de Covid-19 ha habido "un cambio estructural", para Hernández, con los viajeros gastando menos dinero en artículos físicos y priorizando más el gasto en experiencias.

PERFIL DE CLIENTE: MÁS DE 40 AÑOS Y UNA POSICIÓN ECONÓMICA CÓMODA

Preguntado sobre las características del perfil de cliente de Pangea, Hernández ha respondido que la mayoría son personas de más de 40-45 años, con una vida estable y una posición económica "cómoda", que "busca servicio", "cada vez viaja más" y a destinos "más exóticos".

Para el CEO, es un mercado que "está creciendo de forma brutal" y es una oportunidad de negocio "salvaje". Por el contrario, la actual generación de 20 a 35 años representa alrededor de una cuota del 20% de clientes en Pangea y principalmente para viajes de luna de miel.

A su juicio, la diferencia entre ambos perfiles está relacionada con el proceso de la vida y la propia evolución del ser humano, que provoca un cambio de hábitos y comportamientos.

Ahondando en este tema, el fundador de Pangea ha añadido que la tasa de repetición en la compañía es el 30%, mientras que un 45% contratan servicios por el "boca-oreja". Con estos datos, ha terminado destacando que "el 75% de los clientes llegan sin invertir en marketing".

"NO HE VISTO TANTO GENTE EN FITUR EN MI VIDA"

Sobre la 46 edición de Fitur de la semana pasada, a la que Pangea acudió con stand propio, Hernández ha subrayado que es "fundamental" para una empresa del sector porque te permite "acceder a una cantidad de contactos y personas de networking en tres días que no lo consigues en un año".

"Yo nunca he visto tanta gente de Fitur en mi vida. De hecho, este jueves --el segundo día de feria-- tuve que tener reuniones fuera del stand porque no cabía más gente", según ha resaltado durante la entrevista.

Además, para el consejero delegado, es "vital" el "cara a cara" para cerrar negocios, sobre todo a nivel internacional. En resumen, para la campaña de Pangea en Fitur 2026 fue un "exitazo", ha concluido el CEO.