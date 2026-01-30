Microsoft prueba una barra de menú para la Paleta de Comandos de PowerToys en Windows 11

Microsoft está probando una nueva opción de formato de barra de menú para la Paleta de Comandos que ofrece PowerToys, con la que los usuarios podrán disponer de una interfaz renovada para el escritorio con acceso rápido a herramientas y monitorización de recursos del sistema o cualquier otra función favorita.

La tecnológica incorporó en mayo del pasado año a su conjunto de utilidades PowerToys (herramientas gratuitas y de código abierto para personalizar la experiencia Windows) una nueva función llamada Paleta de Comandos, que permite acceder fácilmente a los comandos, aplicaciones y herramientas de desarrollo más utilizados desde una única solución rápida.

Ahora, el equipo de PowerToys de Microsoft ha comenzado a probar una opción de barra de menú para la Paleta de Comandos en el escritorio de Windows 11, con un diseño similar al que ofrece la interfaz de otros sistemas operativos como Linux o macOS, que puede fijarse en cualquier borde de la pantalla, ya sea superior, izquierdo, derecho o inferior, para acceder a las extensiones deseadas.

Como ha explicado la compañía en una publicación sobre la nueva característica compartida en GitHub, a la que denominan 'Command Palette Dock', se trata de una nueva interfaz opcional que proporciona acceso persistente y rápido a extensiones seleccionadas de la Paleta de Comandos, y funciona en conjunto con el lanzador de la Paleta de Comandos.

Así, puede fijarse en cualquier borde de la pantalla para abrir la extensiones deseadas sin interrumpir el flujo de trabajo. "El objetivo es tener tus herramientas favoritas a un clic de distancia", ha matizado el equipo de PowerToys. Igualmente, dentro de la barra, permite una alta configuración, reordenando fácilmente las extensiones con solo arrastrar.