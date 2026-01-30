Melania Trump, sobre su documental: "Van a descubrir 20 días de mi vida"

Durante la premiere del documental ‘Melania’, el público tuvo la oportunidad de acceder a escenas nunca vistas de la vida de la primera dama de Estados Unidos, incluyendo momentos de su día a día, su rutina solidaria y la preparación familiar previa a la segunda investidura presidencial de Donald Trump, según detalló la Agencia EFE. La producción, que lleva por título el nombre de Melania Trump y que ella misma produjo, explora veinte días cruciales en la agenda de la primera dama, ofreciendo material inédito sobre su labor y entorno privado.

En conversación con EFE durante el evento celebrado en Washington, Melania Trump afirmó: “Van a descubrir 20 días de mi vida, de todo lo que tengo que encargarme. Creo que les gustará”. Describió que la obra documental sigue de cerca los preparativos para la ceremonia de investidura del 20 de enero de 2025, y refleja tanto sus ocupaciones de gestión como su faceta filantrópica. La película se sumerge en los horarios intensos de la primera dama, quienes registraron sus actividades desde primera hora de la mañana hasta la noche, agregó la protagonista.

La presentación tuvo lugar en el Centro Kennedy de la capital estadounidense, espacio que ahora lleva el apellido Trump tras una reciente designación oficial del Gobierno, publicó EFE. La alfombra del evento se tiñó de negro y contó con la presencia del presidente Donald Trump, integrantes del Ejecutivo y figuras destacadas, entre ellas la rapera Nicki Minaj. Este estreno precede al lanzamiento internacional de la película, previsto para el viernes en 3.300 salas distribuidas en todo el mundo. EFE informó que el estreno mundial viene acompañado de una amplia campaña publicitaria de Amazon MGM Studios, la cual incluyó la participación de Melania Trump en la ceremonia de apertura de la Bolsa de Nueva York como parte de las acciones de promoción.

De acuerdo con EFE, la cinta destaca por su carácter inédito, ya que Melania Trump, de origen esloveno y con 55 años, ha optado tradicionalmente por mantener un bajo perfil y una fuerte reserva sobre su vida familiar y personal durante los dos mandatos de Donald Trump. Casada con el mandatario desde 2005 y madre de su hijo Barron Trump, Melania había mostrado hasta ahora una notoria discreción ante las cámaras y los focos, situación quebrada solo por este largometraje.

La narrativa del documental muestra el proceso mediante el cual la primera dama se instaló en el Ala Este de la Casa Blanca, el sector destinado a las esposas de los presidentes, y expone detalles vinculados a los dispositivos de seguridad y a los arreglos previos a la toma de posesión, según consignó EFE. Melania Trump, en declaraciones a la agencia, expresó: “Habrá muchos detalles: mis horarios fueron muy intensos, me siguieron desde la mañana hasta la noche. Verán mis negocios, cómo los gestiono, y también mi filantropía”.

El filme, cuyo estreno generó expectación por abordar la intimidad y la agenda pública de una figura habitualmente reservada, completa su oferta con el acceso a escenas que documentan la convivencia familiar y profesional a pocos días del acto de investidura presidencial. En palabras de la propia primera dama, citadas por EFE, “verán muchos detalles. Espero que la amen”.

Según informó EFE, la producción de este largometraje articulará el relato sobre las responsabilidades diarias de Melania Trump, poniendo especial énfasis en el equilibrio entre sus negocios, sus iniciativas solidarias y su función institucional como primera dama durante el periodo previo a un evento clave de la política estadounidense.