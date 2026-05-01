Jannik Sinner: "Me concentro en subir el nivel cuando llega lo serio"

El tenista italiano Jannik Sinner explicó cómo subió "el nivel" este viernes para superar al francés Arthur Fils y acceder a la final del Mutua Madrid Open, consciente de que "llega lo serio", para darse la opción de ganar el quinto ATP Masters 1000 seguido.

"He jugado a un nivel muy alto. Me concentro en subir siempre el nivel sobre todo cuando el torneo llega a lo serio, hay que subir el nivel si quieres llegar lejos. He sacado bien en los puntos importantes", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press, aún en la pista central de la Caja Mágica.

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El de San Candido fue preguntado por su uso de las dejadas, cada vez más en su juego porque es importante "mezclar los golpes", y explicó que la "adrenalina" suple la fuerza que falta por la acumulación de partidos. "Trato de recupera en la víspera del partido. Estaba fresco esta mañana", afirmó en rueda de prensa.

"He jugado mucho los dos últimos meses, llegando lejos en torneos, es buena señal y al mismo tiempo estás más cansado. Hay adrenalina que te empuja en cuartos, semifinales y final. De aquí a Roma trataré de recuperar como pueda", añadió.

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Por otro lado, Sinner explicó que jugar bien cuando la presión más aprieta no es cuestión de "técnica". "Estoy centrado en el partido, trato de estar calmado en los momentos de tensión. Trato de jugar como lo siento en ese momento, no hay una clave", confesó, entendiendo que la afición apoyara a Fils en los últimos juegos porque "viene a ver tenis" y quiere un partido más largo.

"He intentado ser muy agresivo. Me he sentido muy cómodo al resto. En el segundo set él ha empezado a sacar mejor, ha sido más complicado. Pero estoy contento en general con la actuación de hoy. Intento hacer el mejor tenis posible, pero hoy ha sido un buen día sobre la pista", añadió en la pista.

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El número uno, campeón en Montecarlo, elogió a un Fils que venía también en racha tras triunfar en el torneo de Barcelona. "Es uno de los mejores jugadores del mundo en este momento, lo sabía antes de empezar el partido. Estoy contento por haber jugado ante él. Es alguien muy bueno para el tenis y para el deporte", terminó.