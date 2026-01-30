Luís Castro: "Los partidos anteriores contra el Atlético en el Ciutat de Valéncia no nos dan ventaja"

En la antesala del enfrentamiento ante el Atlético de Madrid, Luís Castro, entrenador del Levante UD, abordó el trabajo del centrocampista Kervin Arriaga, señalando que completó la mejor semana de entrenamiento desde su llegada al club, pese a los comentarios sobre una posible salida hacia el Genoa en el mercado invernal. Según declaraciones recogidas por Europa Press, Castro calificó la competencia interna como beneficiosa para el equipo y destacó el compromiso del futbolista con los objetivos del conjunto valenciano. La rueda de prensa previa al encuentro no se limitó a cuestiones individuales, ya que el técnico profundizó en el análisis del rival y la necesidad de máxima concentración en un partido que catalogó como diferente a los anteriores disputados.

De acuerdo con lo informado por Europa Press, Castro explicó que el pasado enfrentamiento entre el Levante y el Atlético en el estadio Ciutat de València no representa una ventaja para su equipo, a pesar de que históricamente el club madrileño ha experimentado dificultades en ese campo. “Este partido contra el Atlético de Madrid va a ser diferente a los otros, todos los partidos son diferentes. El partido va a empezar 0-0 y tenemos que estar muy concentrados. Los partidos anteriores contra el Atlético aquí no te van a dar ninguna ventaja de inicio y tenemos que estar muy bien si queremos ganar”, subrayó el entrenador. Castro recalcó la fortaleza del conjunto rojiblanco, subrayando que se trata de un plantel “muy completo” con una capacidad notable para incorporar futbolistas de calidad, lo que eleva el nivel del bloque colectivo.

Según destacó el medio, el técnico del Levante puntualizó que la estructura del Atlético de Madrid se apoya tanto en la calidad individual de sus jugadores como en la fortaleza del sistema grupal. Comentó que el equipo de Diego Simeone funciona de manera compacta, especialmente en las fases defensivas, donde trabaja en bloque bajo de manera efectiva. “Lo más visible es que la calidad individual hace bien al colectivo. Necesitan defender en bloque bajo y trabajar así no es fácil. Todos los jugadores trabajan para el equipo y las transiciones ofensivas y defensivas son muy buenas, por lo que tenemos que estar muy atentos y centrados para hacerles daño. Son muy buenos, pero también tienen debilidades”, detalló Castro, resaltando el equilibrio entre la solidez y las áreas susceptibles de ser explotadas.

Además, según reportó Europa Press, el técnico destacó la importancia de no centrarse solo en una figura individual, aunque reconoció que el delantero noruego Alexander Sørloth es uno de los futbolistas bajo observación. Castro aclaró que el análisis se orienta hacia el funcionamiento colectivo del Atlético, para identificar patrones ofensivos y defensivos capaces de generar peligro. Expresó que el equipo se mantiene atento a la dinámica global del rival, sin descuidar a jugadores determinantes como Sørloth, aunque insistió en que los balones que lleguen al delantero dependen del trabajo conjunto de los madrileños.

El Levante, según consignó Europa Press, afronta el encuentro tras obtener su primera victoria en casa de la temporada al superar 3-2 al Elche la jornada previa. Castro puntualizó que el resultado no modificó la percepción del trabajo diario, al afirmar que el grupo ya mostraba buenas sensaciones y nivel competitivo antes de ese triunfo. Subraya que el método empleado para lograr la victoria resulta más relevante que el resultado en sí, destacando la mejora mostrada por sus futbolistas y el control exhibido durante el partido. Apuntó que tras el empate a dos goles en el marcador, el equipo mantuvo la concentración y aspiró siempre a buscar la portería contraria, lo que se tradujo en el gol definitivo en el tiempo añadido.

Respecto a la conformación de la plantilla, el entrenador comunicó que todos los jugadores se encuentran disponibles para saltar al campo ante el Atlético de Madrid, sin notificar bajas por lesión o sanción, según detalló Europa Press. Aprovechó para referirse nuevamente a Kervin Arriaga y su posible traspaso, afirmando que pese a los rumores, el futbolista ha respondido con dedicación durante los entrenamientos y representa una opción valiosa gracias a su conocimiento de las prioridades del club. Castillo recalcó que todo aquel dispuesto a aportar el ciento por ciento por el Levante tendrá espacio en la alineación y que el proyecto deportivo mantiene el foco en el desempeño colectivo.

No obstante, el técnico no descartó movimientos en el mercado invernal. Europa Press reportó que Castro manifestó que la plantilla actual le resulta adecuada, aunque aceptó la posibilidad de que se produzcan salidas si surge una oferta que beneficie al club tanto en términos deportivos como económicos. “Pienso que nos quedamos como estamos, pero si mañana viene una oferta que es muy buena para el club y la reflexión es que hay que venderlo, lo haremos. Estamos preparados para perder jugadores”, concluyó el entrenador durante su comparecencia ante los medios.

La intervención pública de Luís Castro refleja la importancia de la anticipación táctica y del análisis detallado del rival de cara a la nueva jornada de la liga. El duelo entre Levante UD y Atlético de Madrid se presenta como un desafío de alta exigencia, con ambos conjuntos obligados a mostrar la máxima concentración tanto en la organización defensiva como en la creación de oportunidades ofensivas. Según describió Europa Press, la valoración del entrenador del Levante sobre el rival recoge tanto la admiración por la eficacia colectiva del Atlético como la búsqueda de posibles puntos débiles en el esquema de Simeone. Todo el plantel granota queda a disposición y con la motivación renovada tras la victoria conseguida, elementos con los que el cuerpo técnico planea afrontar un enfrentamiento que se vislumbra crucial en el calendario de ambos equipos.