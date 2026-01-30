La OIM alerta de una ola de desplazamientos por el conflicto en el este de Yemen

"Las familias vuelven a huir sin nada, llegando agotadas y vulnerables", de acuerdo con declaraciones de Amy Pope, directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), quien describe así el impacto humano de los combates recientes en la región central de Yemen. Según publicó la OIM, miles de personas han abandonado sus hogares en el este de Yemen por la intensificación del conflicto, desplazándose hacia la provincia de Marib, donde las condiciones para los recién llegados se tornan cada vez más difíciles. La noticia principal, según el organismo internacional, es el aumento repentino del número de desplazados que somete a las comunidades receptoras yemeníes a un nivel de presión que amenaza con desbordar su ya limitada capacidad de respuesta.

Tal como reportó la OIM este viernes, la llegada masiva de personas desplazadas ha tensionado los recursos en Marib, una región que ya experimentaba escasez significativa de agua potable, refugio adecuado y servicios básicos. El organismo señala que estas carencias agudizan el riesgo para los refugiados internos, en particular para mujeres, niños, personas mayores y personas con discapacidades, sectores que se enfrentan a una situación de vulnerabilidad extrema ante la carencia de asistencia adecuada.

En la zona operan varios asentamientos de desplazados, entre ellos el campamento de Al Yufaina, el cual, según detalló la OIM, alberga actualmente a unas 16.000 familias que no cuentan con un acceso mínimo a servicios esenciales ni mecanismos efectivos de protección. La presión sobre estas infraestructuras incrementa no solo la inseguridad para los desplazados, sino también para la población anfitriona, que ya batallaba con recursos limitados antes del desplazamiento masivo reciente.

Amy Pope remarcó que la falta de una intervención humanitaria rápida y sostenida representa un peligro real para la vida de los desplazados. "Sin una ayuda inmediata y sostenida, innumerables vidas corren peligro", destacó en un comunicado difundido por la OIM. El organismo internacional advierte que la situación puede agravarse si no se refuerzan las acciones de apoyo en terreno.

En respuesta a la emergencia, la OIM informó que se encuentran prestando ayuda a más de 1.600 familias que han sido desplazadas recientemente. La asistencia se centra en la provisión de cobijo, servicios de agua y saneamiento, atención médica y mecanismos de protección, según consignó el mismo comunicado. Estas intervenciones buscan dar un alivio inicial ante las adversidades que enfrentan las familias que llegan a Marib después de abandonar sus hogares.

El apoyo que ofrece la OIM incluye el suministro de refugios temporales para quienes no han podido acceder a una vivienda segura, la instalación de puntos de distribución de agua potable y la puesta en marcha de servicios básicos de saneamiento. La organización también proporciona atención sanitaria básica para atender las necesidades inmediatas y prevenir brotes de enfermedades en los campamentos, según detalló la OIM este viernes.

De acuerdo con la información divulgada por la OIM, la situación en Marib refleja el impacto persistente del conflicto armado en Yemen, que desde hace años genera desplazamientos internos y una crisis humanitaria que continúa sin una solución duradera. Las dificultades para acceder a suministros y servicios se intensifican en el contexto actual por la llegada constante de nuevos desplazados, lo que a juicio del organismo, sobrepasa la capacidad de respuesta de las infraestructuras y pone a prueba la resiliencia de la población local.

El llamado de la OIM a la comunidad internacional subraya la necesidad de fondos adicionales y recursos para asegurar que las personas desplazadas en Yemen, especialmente en Marib, no queden sin asistencia humanitaria básica. Según publicó el organismo, la respuesta inmediata resulta clave para evitar una agudización de la emergencia y reducir los riesgos sanitarios y sociales asociados a la falta de apoyo.

El flujo constante de familias desplazadas, la escasez de recursos esenciales y la presión sobre las comunidades de acogida componen el panorama actual en Marib, según la información de la OIM. Las autoridades internacionales y organizaciones humanitarias insisten en la urgencia de incrementar el apoyo en el terreno y dar respuesta a una crisis que continúa desplazando a miles de personas yemeníes en busca de seguridad y protección.