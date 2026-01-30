Isa Pantoja se pronuncia, tajante, sobre la subasta de Cantora por las deudas de su madre

Preguntas sobre la reacción emocional de Isa Pantoja ante la posible subasta de Cantora han surgido tras su reciente aparición pública, aunque sus respuestas han descartado implicaciones personales respecto al futuro de la finca. Según destacó la revista Lecturas y luego amplió el medio de comunicación que difunde sus declaraciones, la hija de Isabel Pantoja ha decidido distanciarse de la repercusión mediática en torno a la situación financiera de su madre y la inminente pérdida de la propiedad familiar.

Tras conocerse que Cantora, la histórica finca de Isabel Pantoja, saldría a subasta pública en febrero debido al impago de una hipoteca de 12.000 euros mensuales durante cinco años y a la acumulación de una deuda bancaria superior a 2 millones de euros, Isa Pantoja acudió al desfile inaugural de la diseñadora Aurora Gaviño, celebrado en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla dentro del Salón Internacional de Moda Flamenca de Sevilla (SIMOF), donde se pronunció sobre el tema. "Ni idea, de verdad. Ni idea chicos, ni idea", afirmó Isa Pantoja cuando se le solicitó una valoración acerca del desahucio de su madre y la subasta de la finca, de acuerdo con la información que difundió Lecturas.

La reaparición de la concursante televisiva se produce en un contexto de atención mediática por el destino de Cantora, residencia familiar que compartió durante años con su madre. Según detalló Lecturas, Isa decidió no expresar comentarios sobre su posible afectación personal ni sobre la situación financiera de Isabel Pantoja, a pesar de las preguntas recurrentes al respecto. A lo largo del evento, su postura se mantuvo invariable: evitó cualquier manifestación pública de tristeza, implicación o preocupación relacionada con la subasta.

El contexto familiar también estuvo presente durante la ronda de preguntas, ya que recientes declaraciones de Asraf Beno —pareja de Isa Pantoja— aludieron a la relación entre Isa y su hermano Kiko Rivera. Según explicó Beno, Isa aún no ha dado un paso para encontrarse con Kiko Rivera a pesar del perdón que este le expresó públicamente en televisión, donde reconoció errores en el trato hacia su hermana. Consultada sobre la posibilidad de reconciliación y sus temores sobre una posible nueva decepción, Isa Pantoja evitó emitir respuesta o realizar alguna valoración acerca de la confianza que tiene en su hermano y la viabilidad de restablecer la relación.

Lecturas indicó que el caso de Cantora representa el desenlace de una situación financiera que se arrastra desde hace años y que adquiere especial visibilidad por la notoriedad pública de Isabel Pantoja. La cantante dejó de afrontar el pago de la hipoteca que pesaba sobre la finca, lo que precipitó la decisión bancaria de iniciar un proceso de subasta, cuyo inicio se prevé para febrero. Isa Pantoja, cuya infancia y juventud transcurrieron en ese entorno, se mantuvo ajena, al menos en sus declaraciones públicas, ante el desarrollo de los acontecimientos.

El medio Lecturas enfatizó la persistente negativa de Isa a implicarse en el conflicto familiar que ha expuesto nuevamente a la familia Pantoja en el foco mediático, tanto por la situación patrimonial de Cantora como por las heridas abiertas entre los hijos de Isabel Pantoja. Isa Pantoja optó por no responder a preguntas relativas a posibles sentimientos de pena o nostalgia por la finca, ni a las que concernían a la dinámica actual con su hermano.

La asistencia de la concursante de televisión al desfile de Aurora Gaviño en Sevilla mostró su disposición a participar en actos públicos y eventos culturales en medio de la crisis familiar, un hecho que el medio Lecturas interpretó como señal de que continúa con normalidad su agenda personal y profesional pese al proceso de subasta de Cantora. Ni la inminencia de la intervención bancaria sobre la propiedad, ni la repercusión pública de la situación financiera familiar, se reflejaron en sus manifestaciones públicas, que eludieron en todo momento profundizar en aspectos personales o emocionales ligados al episodio.

Las dificultades económicas de Isabel Pantoja quedarán formalmente reflejadas en la pérdida de la finca, de acuerdo con el proceso de subasta anunciado, concluye Lecturas en su relato de los hechos más recientes. Mientras tanto, Isa Pantoja, presente ante los medios y el público del SIMOF, no dejó entrever ánimo de involucrarse activa o públicamente en la resolución o reacción ante la crisis que atraviesa su entorno familiar.