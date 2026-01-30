Hines compra una residencia de estudiantes en Móstoles (Madrid) de más de 300 plazas

Hines, firma de inversión inmobiliaria con sede en Estados Unidos, ha adquirido un proyecto en Móstoles (Madrid) para el desarrollo de una residencia de estudiantes de más de 300 camas, actualmente en construcción.

Se trata del primer activo de este segmento inmobiliario que adquiere en Madrid, aunque se suma a las residencias de estudiantes que ya tiene en Barcelona, Valencia y Oporto (Portugal), según informa en un comunicado.

El edificio, con una superficie construida aproximada de 12.000 metros cuadrados distribuidos en más de 300 habitaciones, estará ubicado junto a la Universidad Rey Juan Carlos y frente al hospital universitario homónimo, en Móstoles.

Entre las principales zonas comunes previstas se incluyen cantina, piscina exterior, pista de pádel, zonas de descanso, espacios de estudio, lavandería, salas multiusos, áreas de coworking, gimnasio y sala de televisión.

Con esta operación, Hines amplía su cartera europea de residencias de estudiantes hasta cerca de 9.000 camas, con aproximadamente otras 4.000 previstas para su desarrollo en distintos puntos del continente. En la Península Ibérica, la compañía cuenta con más de 1.600 camas operativas y alrededor de 1.600 en desarrollo, con finalización prevista en 2028.

El gestor del proyecto es Nero Quality Consulting, promotor local con experiencia en proyectos del segmento residencial, que llevará a cabo el desarrollo a través de una sociedad vehicular participada conjuntamente por socios aportados por Urbanitae.

Como asesores de Nero Quality Consulting participan JLL, como asesor de venta, y Evergreen en el ámbito legal. CBRE ha asesorado a Hines en la 'due diligence' comercial y técnica, Garrigues como asesor legal y fiscal, y Deloitte como asesor en la 'due diligence' financiera.