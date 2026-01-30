Fundaciones del ámbito cultural generan el 0,7% del PIB y el 0,9% del empleo nacional, con 170.000 empleos, según AEF

El informe recoge que nueve de cada diez ciudadanos españoles perciben la cultura como un aspecto esencial o relevante en sus vidas. No obstante, también pone de relieve que existen obstáculos y diferencias en el acceso a la cultura, mientras aporta un análisis detallado de cómo las fundaciones culturales no solo generan empleo y actividad económica, sino que también amplían la participación y el alcance social de las manifestaciones artísticas y patrimoniales en España. Según el medio Europa Press, el documento ‘La contribución socioeconómica de las fundaciones del ámbito cultural’ publicado por la Asociación Española de Fundaciones (AEF), examina por primera vez el impacto integral de estas entidades, destacando su relevancia en el tejido social y económico nacional.

Europa Press detalla que el estudio cuantifica que el conjunto de las fundaciones culturales genera más de 10.340 millones de euros de valor añadido bruto, lo que equivale al 0,7% del producto interior bruto. Además, estas entidades respaldan cerca de 170.000 empleos, lo que representa el 0,9 % del empleo en el país. El análisis de la AEF emplea una metodología input-output y se basa en información contable de más de 2.000 fundaciones, estableciendo una muestra específica de 585 fundaciones activas sobre las que se calcula el impacto económico total, tanto directo como indirecto e inducido: más de 1.600 millones de euros de valor añadido bruto y más de 30.180 empleos equivalentes a jornada completa. Al extrapolar estos datos al conjunto de las más de 3.500 fundaciones culturales identificadas en el país, la cifra global se eleva y muestra un fuerte efecto multiplicador: por cada euro generado de VAB se suman hasta 1,9 euros adicionales en la economía. En términos laborales, cada puesto directo contribuye hasta a 2,1 empleos adicionales.

La distribución de este impacto, según Europa Press, refleja una división en la que el VAB se reparte en 2.740 millones de euros de manera directa, 4.330 millones en impacto indirecto y 3.270 millones de forma inducida. Para el empleo, se contabilizan 53.800 empleos directos, 74.900 indirectos y 40.880 inducidos. El informe identifica, además, a los sectores comerciales, de servicios administrativos y de reparación como algunos de los beneficiarios indirectos de la actividad de estas organizaciones, a través de los encargos y servicios demandados.

Europa Press consigna que, en el plano territorial, la presencia de las fundaciones abarca 951 municipios, lo que representa casi el 12% del total nacional, y de ellos, el 40% corresponde a ámbitos rurales. En muchos casos, la actividad de las fundaciones funciona como un elemento dinamizador para la revitalización local y el turismo, contribuyendo a la cohesión territorial en núcleos con una menor oferta cultural. Pese a que una parte significativa de ellas se encuentra ubicada en grandes ciudades, el informe subraya que el 40% de estas organizaciones tiene su sede en municipios de menos de 30.000 habitantes y una baja densidad de población.

En el ámbito social, el análisis de la AEF que cita Europa Press indica que estas instituciones favorecen la democratización del acceso a la cultura facilitando becas, organizando exposiciones y festivales, y promoviendo talleres y actividades pedagógicas dirigidas a públicos diversos, incluidos jóvenes en situación vulnerable, poblaciones rurales y personas con discapacidad. La vocación inclusiva se refleja en que cerca del 70% de las actividades culturales desarrolladas por estas entidades integran una perspectiva hacia la discapacidad, alcanzando a casi 400.000 beneficiarios con diferentes tipos de necesidades especiales.

Respecto a su estructura y extensión, el estudio documenta la existencia de 3.572 fundaciones culturales, que equivalen al 35% del total del sector fundacional en España. Estas organizaciones disponen de más de 870 recintos o espacios habilitados para acciones culturales y, durante el periodo analizado, organizaron más de 20.000 iniciativas que beneficiaron a más de 26 millones de personas, contando con el apoyo de más de 8.250 voluntarios. Además, el 80% de las fundaciones declaró que la cobertura de sus actividades superaba el ámbito municipal, con alrededor de una decena que reportó alcance internacional.

En relación al tejido profesional, el informe detalla cómo estas entidades agrupan a miles de especialistas, creadores, artistas, técnicos, emprendedores y voluntarios que permiten articular el desarrollo continuo de la vida cultural. En el campo internacional, Europa Press menciona que, durante 2004, más de 19 millones de turistas extranjeros visitaron España principalmente con una motivación cultural, generando un gasto asociado de 26.160 millones de euros. Además, más de 34 millones de visitantes realizaron al menos una actividad cultural en su estancia en el país.

El estudio, tal como detalla Europa Press, precisa que las fundaciones culturales no solo fomentan y preservan el patrimonio cultural y artístico, sino que también financian proyectos de investigación y conceden premios, contribuyendo así al reconocimiento y estímulo de la creación. Entre las prácticas destacadas figura la conservación del patrimonio, el apoyo a la investigación ajena y la promoción de la creatividad a través de modalidades diversas.

El informe recoge también importantes diferencias en materia de gasto y acceso cultural que se correlacionan con variables como el nivel educativo, el estado laboral, el nivel de ingreso, la edad y el tamaño de la localidad de residencia. Por ejemplo, los hogares que superan los 3.000 euros de ingresos mensuales destinan 2,6 veces más a gasto cultural que aquellos con menos de 1.000 euros al mes. Asimismo, el gasto en cultura de los hogares cuyo sustentador principal cuenta con estudios superiores es más del doble respecto de aquellos sin titulación secundaria equivalente.

Según informó Europa Press, uno de cada cinco españoles identifica el precio como el principal obstáculo para participar con mayor frecuencia en actividades culturales, lo que sitúa el coste como una barrera que limita el acceso. Este fenómeno se ve reflejado en disparidades en el consumo cultural entre diferentes perfiles sociales, entre los que la capacidad de acceso puede duplicarse dependiendo de los condicionantes socioeconómicos.

La radiografía territorial del acceso cultural revela que España dispone de más de 17.160 Bienes de Interés Cultural (BIC), aunque solo el 20% de ellos se ubica en la capital de una provincia. Seis de cada diez municipios tienen al menos un BIC, pero solo un 13% cuenta con algún cine o museo, cifra que se reduce al 3% cuando se consideran municipios con ambos servicios. Además, alrededor del 60% de los municipios carece completamente de biblioteca, configurando una realidad dual en la oferta de servicios culturales, como puntualiza Europa Press.

La agregación de datos procedentes de las entrevistas realizadas a las entidades para el informe evidencia una actividad intensa: las fundaciones culturales llevaron a cabo en conjunto más de 20.000 acciones y alcanzaron a más de 26 millones de beneficiarios, según Europa Press. Asimismo, la mayoría supera el ámbito local de actuación, lo que expande el impacto y la presencia de sus programas en diferentes territorios, mientras que algunas de ellas declararon actividad más allá de las fronteras españolas.

El documento de la AEF apunta que el papel de las fundaciones culturales se sitúa como un puente que prolonga la difusión y la continuidad de las acciones culturales, incrementando la capilaridad y la vinculación social en todos los territorios del Estado. Europa Press resume que la actuación de estas organizaciones refuerza el alcance y la continuidad del ecosistema cultural español, impactando tanto en las dimensiones económicas como sociales del sector.