España atrae a 37 líderes internacionales en líneas de investigación de alto impacto social, casi el 60% de EE.UU.

Entre los científicos seleccionados por el Programa ATRAE, el grupo con mayor representación proviene de centros de investigación de Estados Unidos, tendencia que reflejó una financiación adicional específica en la convocatoria de este año para quienes regresan desde ese país. Según el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, esta medida se traduce en 200.000 euros adicionales para cada iniciativa de investigadores que desarrollaban su trabajo en EE.UU., señalando un incentivo directo para promover el retorno y la captación de talento altamente cualificado. En esta convocatoria, la proporción de investigadores estadounidenses supera por primera vez el 30%, con 12 seleccionados frente a solo 5 en el año anterior y ninguno en 2023. El Ministerio informó que la asignación económica global ha aumentado hasta los 38,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 30% respecto al presupuesto anterior.

De acuerdo con información del Ministerio, difundida por la Agencia Estatal de Investigación (AEI), el objetivo principal es incorporar a científicos consolidados que han desarrollado etapas significativas de su carrera profesional fuera del país, contribuyendo a fortalecer un sistema español de I+D+I capaz de competir a nivel nacional e internacional. El total de seleccionados asciende a 37 líderes en sus campos, de los cuales un 56,7% estaba previamente integrado en instituciones estadounidenses, casi el 60% de los beneficiarios.

El medio Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades detalló que cada beneficiario recibirá una media de un millón de euros para desarrollar sus líneas de investigación dentro de centros y universidades españolas. Más de la mitad de los seleccionados percibirá hasta 1,1 millones de euros. Las áreas en que se centrarán están alineadas con sectores considerados estratégicos: Salud, Alimentación, Recursos Naturales, Agricultura, Bioeconomía, Clima y Medio Ambiente, Digitalización, Telecomunicaciones, Materiales avanzados y nuevas tecnologías de fabricación, así como Cultura, creatividad, sociedad inclusiva y Ciencias y Tecnologías del Espacio.

En lo que se refiere al destino institucional de los fondos, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) acogerá al 29,7% de los científicos, mientras que las universidades recibirán al 48,6% y otros centros de I+D+I al 21,6%. Estas entidades se comprometen a garantizar la consolidación de los puestos laborales para los investigadores una vez finalizado el periodo de tres o cuatro años de financiación del ATRAE.

Tal como consignó el Ministerio, la edición actual marca un cambio de tendencia, ya que, por primera vez, la proporción de talento extranjero supera al nacional: el 83% de los seleccionados provienen de fuera de España. En la convocatoria previa, la proporción de estadounidenses se limitó al 16%, según publicó el propio Ministerio, y en 2023 ningún investigador estadounidense resultó seleccionado.

Según la distribución geográfica de los recursos, el 35,1% de la financiación se dirigirá a entidades ubicadas en Cataluña, seguido por Madrid, que recibirá el 29,7%. Murcia contará con el 10,8% de los fondos. Galicia y País Vasco obtendrán, cada uno, el 8,1%, mientras que Comunidad Valenciana y Andalucía percibirán el 5,4% y el 2,7%, respectivamente.

La ministra Diana Morant afirmó que este tipo de iniciativas convierte a España en “refugio de valores democráticos frente a los recortes en ciencia por parte de otros países” y sostuvo, según palabras recogidas en el comunicado oficial, que “los investigadores e investigadoras eligen nuestro país, aparte de ser atractivo porque tenemos grandes centros de investigación, por ser un país que defiende la democracia”.

Desde la AEI, se reportó que la evaluación de la convocatoria de 2025 incluyó 254 solicitudes, con una media de edad entre los aspirantes de 49 años. Las candidaturas estaban formadas en un 73,2% por hombres y un 26,8% por mujeres. Por regiones de origen, tras Estados Unidos, el 11% de las candidaturas provenía de Reino Unido y el 5,1% de Alemania.

El Ministerio destacó que los seleccionados se integrarán con sus grupos en instituciones españolas durante un periodo de al menos tres años y que asumirán, además, tareas de formación para alumnos predoctorales e investigadores posdoctorales, lo que se traduce en la generación de masa crítica en sus respectivos centros. Según información ministerial, estos científicos constituirán también un factor de atracción para la captación de fondos competitivos, tanto nacionales como internacionales.

La financiación asignada, cerca de un millón de euros de media por investigador, prevé tanto los costes asociados a la instalación y desarrollo de los proyectos como los recursos necesarios para la configuración de equipos de trabajo propios. El Ministerio subraya en su comunicación que esta política representa un avance respecto al año anterior, cuando se concedieron 30 millones de euros y fueron seleccionados 31 científicos, ampliando así la capacidad del programa para recuperar y captar personal altamente cualificado.

Según publicó el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la interacción de los investigadores ATRAE con el tejido científico nacional contribuye a la formación de nuevos talentos y, al mismo tiempo, a la proyección internacional del sistema español de ciencia.