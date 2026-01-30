El Sistema Nacional de Salud ha recibido más de 2.700 solicitudes de tratamiento con terapias CAR-T desde 2019

Según el Informe Anual de Terapias Avanzadas 2025, publicado por el Ministerio de Sanidad, el sistema público español ha reforzado su red de atención a pacientes con cáncer hematológico gracias al aumento en el número de centros designados para la administración de terapias CAR-T. El documento precisa que durante el primer semestre de 2025, el Sistema Nacional de Salud ha incorporado cinco nuevos hospitales a este circuito especializado, alcanzando un total de 40 centros distribuidos en territorio nacional. La noticia viene marcada por el procesamiento de 2.742 solicitudes de acceso a este tipo de tratamientos desde el inicio del programa en 2019, cifra procedente de 187 hospitales repartidos por todas las comunidades autónomas.

De acuerdo con Sanidad, el 93,3% de las solicitudes correspondieron a resoluciones favorables, y la mayoría de los casos obtuvo una respuesta en menos de 24 horas. El informe subraya que la evolución de la demanda se ha mantenido en aumento, con un repunte notable durante 2024 y un ritmo sostenido en los seis primeros meses de 2025. Los datos actuales sugieren que, de mantenerse la tendencia, el año superará el número máximo de tramitaciones registrado hasta el momento. Según destacó el Ministerio, las terapias CAR-T representan una modalidad innovadora basada en la modificación genética de las propias células del paciente, diseñadas para localizar y eliminar células cancerosas, y están reservadas principalmente para pacientes afectados por cánceres hematológicos que han agotado otras opciones terapéuticas convencionales.

El medio oficial de Sanidad detalló que, hasta junio de 2025, el Sistema Nacional de Salud cuenta con 29 centros destinados a la población adulta y 11 para atención pediátrica en el ámbito de las terapias CAR-T. Entre los nuevos centros incorporados este año figuran el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, el de Vigo, el Hospital Universitario de Navarra, el Miguel Servet de Aragón y el Hospital Universitari i Politècnic La Fe, este último especializado en pacientes pediátricos. Estas incorporaciones, según publicó el Ministerio, amplían la cobertura geográfica y mejoran el acceso a CAR-T para patologías como el linfoma B difuso de células grandes, el mieloma múltiple y la leucemia linfoblástica aguda B.

El informe del Ministerio indica que la expansión de la red se acompaña de un despliegue de centros de leucoaféresis, encargados de recolectar las células necesarias para la aplicación de la terapia, con el objetivo de avanzar hacia una mayor autosuficiencia y mejorar la operatividad del sistema. El Plan de Terapias Avanzadas 2025-2028 establece estos avances estructurales dentro de una estrategia nacional que busca optimizar el circuito de atención a pacientes sin otras alternativas terapéuticas.

La cartera actual de terapias disponibles incluye siete medicamentos CAR-T financiados por el SNS, de los cuales cinco corresponden a procesos industriales y dos a producción no industrial. Según detalló el Ministerio de Sanidad, estos tratamientos están indicados prioritariamente para enfermedades hematológicas graves. El informe puntualiza que la mayor concentración de solicitudes tiene lugar en casos de linfoma B difuso de células grandes y de leucemia linfoblástica aguda B, para los cuales los fármacos axicabtagén ciloleucel y tisagenlecleucel figuran como los más demandados.

Sanidad también señaló que en el último periodo se ha reportado un crecimiento relevante en las peticiones relacionadas con mieloma múltiple, fenómeno atribuido a la reciente incorporación de nuevas indicaciones clínicas dentro del sistema público. El Ministerio remarcó, según destacó en el informe, que el modelo de acceso a terapias CAR-T en España ha consolidado un régimen caracterizado por su sentido de equidad y coordinación, apoyado en una evaluación clínica centralizada a cargo de un Grupo de Expertos y en una toma de decisiones eficiente y homogénea en todo el territorio.

Finalmente, el Ministerio de Sanidad subrayó, siempre según su informe anual, que la experiencia española constituye un modelo de referencia para otros sistemas europeos en cuanto a la gestión equitativa y centralizada de recursos, la rapidez de respuesta y la distribución territorial de centros especializados. El avance de la red, junto con la ampliación de indicaciones y la disponibilidad de medicamentos innovadores, conforma la base del Plan 2025-2028, que busca fortalecer la capacidad del sistema público para ofrecer soluciones terapéuticas avanzadas a pacientes con necesidades críticas.