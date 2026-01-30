El PSOE registra una PNL para reforzar el abordaje e investigación del cáncer en niños y adolescentes

El documento destaca la situación de los niños afectados por glioma difuso intrínseco de tronco, un tumor cerebral que afecta a menores en edad escolar y que provoca pérdida de habilidades motoras. Según detalló el PSOE en su propuesta, solo el 30 por ciento de los afectados supera el primer año tras el diagnóstico y únicamente un 10 por ciento llega al segundo año. A raíz de estos datos, la formación propone una serie de medidas para reforzar el apoyo y la investigación en oncología pediátrica y adolescente.

El Grupo Parlamentario Socialista presentó en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley (PNL) con el objetivo de mejorar tanto el tratamiento como el seguimiento del cáncer infanto-juvenil, tal como informó el texto recogido por Europa Press. El documento fue remitido para su análisis en la Comisión de Sanidad e incluye sugerencias específicas para fortalecer la continuidad asistencial y la equidad en la atención sanitaria distribuida a lo largo del territorio nacional.

Según consignó Europa Press, la propuesta socialista enfatiza que la supervivencia del cáncer entre niños y adolescentes ha presentado un incremento ininterrumpido durante los últimos cuarenta años. Sin embargo, se advierte sobre un porcentaje considerable de supervivientes que desarrolla secuelas tardías o enfrenta el riesgo de sufrir tumores secundarios. Estas complicaciones motivan a los proponentes a solicitar la consolidación de esfuerzos en materia de investigación, sobre todo al tratarse de tipos de cáncer con pronóstico menos favorable.

La proposición reconoce que, aunque se han implementado intervenciones que han permitido aumentar la supervivencia de los pacientes más jóvenes, persisten desafíos significativos en tumores complejos como el glioma difuso intrínseco de tronco. El texto subraya que este tipo de cáncer sigue careciendo de tratamientos efectivos y muestra una elevada mortalidad, de acuerdo a la información difundida por Europa Press.

En relación con los aspectos organizativos, el PSOE sugiere la creación de modelos de atención en red que incluyan unidades de oncohematología pediátrica. El objetivo es proporcionar igualdad de acceso a tratamientos especializados, independientemente del lugar de residencia del paciente. Europa Press precisó que la iniciativa también evalúa la posibilidad de revisar los sistemas de derivación entre comunidades autónomas, con vistas a optimizar el traslado y el seguimiento de los menores afectados.

El documento presentado incide en la importancia de garantizar una financiación estable destinada específicamente a la investigación del cáncer infantil y adolescente. El PSOE propone que estos fondos se mantengan dentro de las posibilidades presupuestarias disponibles y que se gestionen de forma coordinada junto a las comunidades autónomas, las sociedades científicas, los profesionales sanitarios y las asociaciones de pacientes, según publicó Europa Press.

Por otra parte, la proposición parlamentaria respalda la extensión y aplicación de los planes impulsados por el Ministerio de Sanidad para el seguimiento clínico de los supervivientes de cáncer pediátrico. El texto señala la relevancia de asegurar atención continuada no solo durante el tratamiento agudo, sino también en la etapa posterior, ante la posibilidad de secuelas o aparición de nuevas dolencias. Europa Press destacó que la medida pretende garantizar una atención que responda a las necesidades a largo plazo de este grupo de pacientes.

El medio Europa Press detalló que los impulsores de la iniciativa parlamentaria ponen el acento en la colaboración y el consenso como elementos clave para avanzar en la atención integral del cáncer infanto-juvenil. La propuesta abarca desde el refuerzo de recursos para la investigación hasta la mejora de los mecanismos de seguimiento y derivación, pasando por la ampliación de los modelos asistenciales en red.

En conclusión, el PSOE considera que la implementación de estas medidas permitiría consolidar los avances logrados en supervivencia y aumentar la calidad de vida de los pacientes, asegurando tanto el acceso equitativo a la asistencia como la continuidad del apoyo y seguimiento especializado en todo el territorio estatal, según reiteró Europa Press.