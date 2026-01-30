El PAOK de Salónica, rival del RC Celta en los 'playoffs' de la Europa League

El sorteo realizado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon determinó que el RC Celta de Vigo disputará el partido de vuelta del cruce previo a octavos de final de la Europa League 2025/26 como local en el estadio Abanca Balaídos, midiéndose ante el vigente campeón griego, el PAOK de Salónica. La eliminatoria, que definirá qué equipo accede a la siguiente ronda, tiene como ingredientes destacados la fortaleza del PAOK en su estadio Toumba y la ausencia del centrocampista Giannis Konstantelias en el encuentro de ida por sanción, factores que han sido subrayados por Marco Garcés, director deportivo del equipo gallego. Así lo detalló el medio Movistar+ a través de declaraciones obtenidas desde Suiza.

Según recogió el medio, el Celta cerró su participación en la fase de grupos tras empatar 1-1 frente al Estrella Roja en Belgrado, sumando su decimotercer punto y situándose en la decimosexta posición de la tabla, suficiente para asegurarse disputar como local el segundo partido del 'playoff'. El sorteo emparejó a los vigueses con el PAOK, que finalizó uno puesto por detrás, con 12 puntos, y que afrontará la llave con la ventaja de la experiencia y el respaldo de su afición en el Toumba Stadium, aunque sin uno de sus jugadores clave en el choque inicial.

La trayectoria reciente entre ambos equipos presenta un antecedente favorable para el club español: en la fase de grupos, los dirigidos por Claudio Giráldez se impusieron 3-1 al conjunto de Salónica, logrando en ese encuentro su primera victoria en la presente edición de la Europa League, informó Movistar+. Sin embargo, el PAOK llega a esta cita como campeón de Grecia y con una racha positiva en su estadio, ya que no cae en partido oficial en su campo desde los 'playoffs' europeos de la pasada temporada, un dato que incrementa la dificultad del reto para el Celta, según destacó el medio.

Marco Garcés compartió su perspectiva desde Nyon, subrayando la particularidad y exigencia que supondrá jugar en el estadio griego: “Ir a visitarlos allá a Salónica, me imagino que será algo bastante diferente y estamos muy esperanzados y con mucha ilusión recibimos la noticia”. El directivo también valoró como positiva la ausencia de Konstantelias en el primer choque, recordando los problemas que el futbolista generó en el enfrentamiento anterior en Balaídos. "No es que se le desee mal a nadie, pero saber que no juega en el primer partido, pues ciertamente es un beneficio para nosotros", remarcó Garcés en las declaraciones recogidas por Movistar+.

El responsable deportivo vigués también puso en relieve el rendimiento de Fer López, autor del gol en Belgrado, al comentar: "Todo lo que hizo lo hizo bien y después remata con ese golazo espectacular que nos tiene aquí". En esa línea, Garcés transmitió satisfacción con la configuración actual del plantel, puntualizando: "Estamos muy contentos con la plantilla que tenemos, pero no dejamos de estar en activo, viendo qué oportunidades lanza el mercado y muy esperanzados en poder conservar la plantilla como está".

Si el Celta logra imponerse en este cruce de 'playoffs', avanzaría a octavos de final, donde le esperaría un enfrentamiento ante Olympique de Lyon o Aston Villa. Ambos equipos concluyeron la fase de grupos con 21 puntos, ocupando los primeros puestos del ránking de la competición y posicionándose como algunos de los rivales más exigentes del torneo, según detalló Movistar+.

En cuanto a otros equipos españoles, el Real Betis Balompié cerró la fase de grupos logrando evitar el peaje de los 'playoffs' al finalizar en el 'Top 8'; de este modo, avanzará directamente a octavos de final, donde enfrentará al Nottingham Forest, Viktoria Plzen, Fenerbahçe o Panathinaikos según se definió en el sorteo de la UEFA y consignó Movistar+.