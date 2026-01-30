El look bicolor de Rosalía en Barcelona: juego de volúmenes con top halter

La artista optó por rendir tributo a la cultura palestina en su aparición más reciente en el Palau Sant Jordi, lo que se reflejó claramente en la elección de su vestuario: un conjunto bicolor de blanco y negro que evocaba la emblemática kufiya, símbolo tradicional y de resistencia del pueblo palestino. Con este atuendo reconocible, Rosalía manifestó solidaridad y apoyo a la causa palestina en el contexto del Concert-Manifest x Palestina, según publicó el medio.

Rosalía, cuya intervención no fue previamente anunciada, se presentó durante la noche de jueves en Barcelona, tal como consignó la prensa. La cantante interpretó el tema “La perla” y eligió para la ocasión prendas de la colección primavera-verano 2026 de la diseñadora Magda Butrym, detalló la fuente. Su look, conformado por un top de cuello halter negro y una falda blanca de gran volumen e inspiración artesanal, capturó la atención tanto por sus contrastes cromáticos como por el equilibrio entre las piezas, sostuvo el medio citado.

El medio destacó que esta propuesta bicolor va en línea con las tendencias presentes en las pasarelas internacionales, las cuales apuestan actualmente por la combinación de tonos contrastantes y el uso de prendas voluminosas y asimétricas, planteando un giro frente a los cánones tradicionales de simetría y equilibrio. Rosalía mantuvo la doble tonalidad también en el calzado, utilizando zapatos de salón negros que reforzaron la coherencia visual de su atuendo.

De acuerdo con lo consignado por la fuente, la kufiya histórica, pieza de algodón tradicional de la cultura palestina, se identifica por su patrón geométrico en blanco y negro y ha formado parte tanto de la vida cotidiana como de la identidad política y cultural de Palestina. El conjunto elegido por la cantante representa de forma explícita estos dos colores, lo que se interpreta como un homenaje y una declaración de apoyo, según la publicación.

Durante su breve intervención en el escenario, la artista se dirigió al público para agradecer la invitación y expresar su satisfacción por participar en el evento. Rosalía manifestó: “Muchas gracias por permitirnos estar aquí e invitarnos”, y añadió que era “especialmente un honor” formar parte en esa jornada. Sin necesidad de hacer comentarios directos sobre la situación política, el gesto simbólico de su vestuario marcó su posicionamiento público sobre el conflicto, señaló el medio.

La reacción del público y la prensa se centró principalmente en el análisis del estilismo, que refuerza la faceta artística y discursiva de Rosalía en su etapa más reciente, vinculada a la promoción de su último trabajo, “Lux”. Según reportó la fuente, la combinación de piezas artesanales con cortes contemporáneos refleja una evolución en la imagen de la cantante, quien se ha distinguido en los últimos meses por apostar por estilos de estética depurada y referencias culturales explícitas.

Otra de las claves resaltadas fue la elección del top de cuello halter. Esta prenda, valorada por su sencillez y adaptabilidad, fue combinada para la ocasión con una falda XXL de silueta irregular, lo que generó un efecto visual destacado, según los comentarios recogidos. El medio explicó que la pieza permite múltiples combinaciones y facilita su uso tanto en eventos formales como en atuendos cotidianos gracias a su versatilidad. Además, la falda, al presentar una confección artesanal y gran volumen, remarca el interés por los materiales trabajados de forma cuidadosa e introduce referencias al slow fashion, según la cobertura periodística.

En cuanto a la proyección de tendencias, la fuente reveló que los estilismos bicolor se consolidan para la temporada 2026 como una constante ligada a la sofisticación y a la exploración de nuevos juegos de texturas y tejidos. El análisis del medio indica que la moda apunta a potenciar los contrastes tanto en la confección como en la paleta cromática, rompiendo con la tradicional búsqueda de simetría para dar paso a propuestas más audaces.

El acto en el Palau Sant Jordi se organizó en el marco de una jornada solidaria centrada en Palestina, lo que influyó en la interpretación simbólica de la estética elegida por la cantante. El medio recalcó que el pañuelo kufiya representa históricamente no solo una prenda utilitaria, utilizada por agricultores para protegerse del sol, sino también un emblema nacional y un manifestación de identidad y resistencia.

La aparición de Rosalía en Barcelona responde a una serie de presentaciones recientes en las que la artista ha renovado su presencia escénica y ha cimentado una imagen pública ligada a una estética mística y reflexiva, alineada con los conceptos planteados en su último proyecto musical. Según informó la publicación, estas acciones refuerzan el vínculo entre moda, identidad y expresión artística en el trabajo actual de la cantante.