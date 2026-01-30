El corto de animación 'Living with a Visionary', con producción española, gana en Sundance

Mireia Vilanova, productora española, reconoció que obtener el máximo galardón en el Festival de Sundance representó un momento decisivo para su carrera. En declaraciones recogidas por EFE, afirmó que “ganar un premio tan destacado en no sólo la última edición en Park City sino también la primera edición sin Robert Redford es sin duda un honor increíble y uno de los momentos más importantes de mi carrera profesional. Es una manera preciosa de cerrar esta etapa en Utah y un recuerdo si cabe aún más especial”. El cortometraje de animación 'Living with a Visionary', dirigido por Stephen P. Neary y con producción de Vilanova, recibió el premio a mejor cortometraje animado durante la reciente edición de uno de los festivales de cine independiente más influyentes de Estados Unidos, según detalló EFE.

La trama de 'Living with a Visionary' presenta la historia de un hombre que, tras cincuenta años de matrimonio, enfrenta el reto de convivir con las alucinaciones de su esposa. Tal como publicó EFE, la obra fue seleccionada entre un total de más de 11.000 trabajos presentados ante la organización, formando parte del reducido grupo de doce cortos de animación elegidos por el jurado del festival. Este reconocimiento coloca tanto a su director como a la productora española en un lugar destacado dentro del panorama internacional.

Vilanova expresó que desconoce si el reconocimiento tiene alguna repercusión específica para España, pero manifestó la esperanza de que inspire orgullo al demostrar que cineastas nacionales logran impulsar iniciativas internacionales fuera de su país de origen. Así lo reflejó al afirmar: “No sé si este premio significa algo para España, pero espero que haya gente que se sienta orgullosa del hecho que hay cineastas como yo que estamos sacando adelante proyectos internacionales interesantes lejos de casa”, según consignó EFE.

El éxito de Vilanova no se limitó a 'Living with a Visionary' en esta edición de Sundance. EFE reportó que también participó como productora en el cortometraje 'Once in a Body', de la directora colombiana María Cristina Pérez. Esta obra ya había alcanzado otro reconocimiento al ser galardonada como el mejor cortometraje animado en el Festival de Cortos de Bogotá (Bogoshorts). Tanto ‘Living with a Visionary’ como ‘Once in a Body’ ahora cumplen los requisitos necesarios para calificar rumbo a la competencia por el Óscar 2027. En referencia a este nuevo escenario, la productora comentó: “Tendremos que empezar a pensar cómo gestionar los próximos meses”.

La trayectoria de Vilanova en el Festival de Sundance abarca más de una producción. En 2025, estuvo involucrada como coproductora en la película 'By Design', protagonizada por Juliette Lewis, de acuerdo con la información de EFE.

Próximamente, según divulgó el medio citado, la productora llevará a cabo el estreno de la cinta 'Sender', en la que actúan Britt Lower, Jamie Lee Curtis y Rhea Seehorn. Además, en septiembre encabezará como productora la exhibición de 'Moonfish' en el Festival de Cine de Venecia. Este último proyecto representa su primer largometraje de animación.

El Festival de Sundance, ubicado en Park City, Utah, y por primera vez sin la presencia de su fundador Robert Redford, recibió durante este año un volumen de propuestas que superó ampliamente la décima de millar, consolidando su estatus entre los certámenes más importantes del cine independiente, según detalló EFE. La presencia de cineastas como Vilanova y la selección de proyectos internacionales refuerzan el carácter diverso del festival.

La obtención del premio para 'Living with a Visionary' subraya las oportunidades que el cine de animación y las colaboraciones transnacionales ofrecen dentro de este tipo de certámenes, así como el nivel de competencia entre los participantes. La productora española continúa ampliando su historial de éxitos en circuitos internacionales, con diversos proyectos previstos para estrenos y competiciones en 2024 y 2025.