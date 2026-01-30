EEUU recomienda precaución a sus ciudadanos ante posible violencia en las próximas elecciones en Bangladesh

La Embajada de Estados Unidos en Daca ha emitido una advertencia dirigida a sus ciudadanos, recomendando vigilancia y la evitación de concentraciones multitudinarias, incluida la proximidad a manifestaciones, como respuesta a la posibilidad de episodios violentos durante el proceso electoral programado para el 12 de febrero en Bangladesh. Según informó la embajada, existe el riesgo de que actos de violencia política o ataques de corte extremista se produzcan en las inmediaciones de colegios electorales, manifestaciones o lugares religiosos. Esta recomendación se da en el contexto de los primeros comicios tras la caída del gobierno encabezado por la ex primera ministra Sheij Hasina y en una coyuntura marcada por alta tensión política, según consignó el medio.

El proceso electoral legislativo tendrá un componente adicional, ya que, de acuerdo con la información difundida por la embajada y recogida por medios estadounidenses, la ciudadanía de Bangladesh también estará convocada a un referéndum relacionado con la llamada Carta de Julio. Esta iniciativa ha sido calificada como una reforma política integral, impulsada por el actual gobierno de transición, que busca redefinir el marco político del país tras la salida de Hasina del poder.

De acuerdo con el medio citado, la condena a pena de muerte dictada en noviembre contra Sheij Hasina por crímenes contra la humanidad agravó la inestabilidad en la nación asiática. La exmandataria, que dirigió el país durante quince años, fue hallada responsable de la represión de protestas ocurridas en 2024, en las que según reportó la fuente murieron 1.400 personas. Tras estos hechos y la intervención judicial, Hasina dejó el cargo, lo que abrió paso a una transición política de alta sensibilidad social.

El gobierno provisional, encabezado actualmente por el premio Nobel de la Paz Muhamad Yunus, ha subrayado la magnitud de estas elecciones. Según declaraciones recogidas por la prensa, Yunus afirmó que el proceso representa “el inicio de un nuevo Bangladesh” y un momento de relevancia para la unidad interna. La administración interina busca consolidar la estabilidad, al tiempo que promueve reformas políticas de fondo.

En el paralelo a la convocatoria electoral y al referéndum, la embajada estadounidense reiteró su mensaje de cautela, alertando que la proximidad a puntos de alta concurrencia podría implicar riesgos para sus ciudadanos, teniendo en cuenta antecedentes de actos violentos tanto en la esfera política como en la religiosa, reportó el mismo medio. La recomendación busca minimizar posibles daños a ciudadanos extranjeros en el marco de un clima preventivo adoptado internacionalmente frente a la situación en Bangladesh.

Además del llamado a la precaución, la embajada advirtió que, si bien el clima es de expectación y esperanza ante los cambios promovidos por el gobierno provisional, la historia reciente del país ha demostrado que los periodos electorales pueden tornarse en escenarios de confrontación. La primera elección tras la salida de un liderazgo de larga data y la imposición de condenas judiciales como la de Hasina incrementan la inquietud sobre el orden público.

El contexto actual incluye, según detalló la prensa estadounidense, el desarrollo simultáneo de la elección parlamentaria y la consulta nacional sobre la Carta de Julio. Este mecanismo, promovido por el ejecutivo temporal, podría marcar nuevas líneas de estabilidad política y social o, en caso de controversias, acentuar las divisiones existentes.

Las medidas de seguridad recomendadas por la representación diplomática estadounidense refuerzan una tendencia observada en otras ocasiones de alta incertidumbre política en Bangladesh, donde la violencia asociada a procesos electorales ha tenido antecedentes recientes. Los datos proporcionados por la embajada apuntan a la importancia de actuar con prudencia y evitar cualquier involucramiento en actividades públicas susceptibles de convertirse en foco de incidentes.

El llamado del gobierno estadounidense concluyó reiterando la necesidad de mantenerse alerta ante posibles brotes de violencia, evitando áreas de manifestaciones y manteniendo una actitud de mayor precaución durante los días previos y durante la jornada electoral, en consonancia con el mapeo de riesgos actualizado tras los últimos acontecimientos políticos en Bangladesh, según reportó la fuente original.