EEUU publica más de tres millones de páginas de los archivos de Epstein un mes después de la fecha límite

Las publicaciones anteriores sobre los documentos vinculados a la investigación de Jeffrey Epstein ya sumaban una cantidad significativa de archivos. Sin embargo, la difusión más reciente ha elevado ese número hasta cerca de 3,5 millones de páginas, incluyendo vídeos e imágenes, según detalló el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esta nueva entrega se produce como cumplimiento de la Ley de Transparencia creada específicamente en noviembre, la cual establecía un mes de plazo para la entrega de la documentación, periodo que concluyó a finales de diciembre de 2025. De acuerdo con lo informado por la agencia EFE, la publicación comprende más de tres millones de páginas adicionales, junto con más de 2.000 videos y 180.000 imágenes recopiladas durante las investigaciones relacionadas con Epstein y su expareja, Ghislaine Maxwell, así como respecto a las circunstancias de la muerte de Epstein.

El Departamento de Justicia explicó a través de un comunicado oficial que la divulgación fue elaborada en estricto cumplimiento con los requerimientos legales, acotando que, pese a que el proceso de recopilación generó un volumen adicional de material, únicamente se han excluido documentos considerados duplicados, ajenos al caso o protegidos por privilegios vinculados al proceso deliberativo y la relación abogado-cliente. Según indicó la agencia EFE, el organismo aseguró que las instrucciones dirigidas a los encargados del análisis documental fueron precisar cuidadosamente las áreas protegidas, restringiendo las censuras al resguardo de la identidad de las víctimas y sus familiares. El departamento subrayó que ciertas imágenes pornográficas, tanto comerciales como privadas, han sido retiradas del acceso público, bajo el criterio de que todas las mujeres que aparecen en ellas han sido reconocidas como víctimas.

En este contexto, la dependencia federal afirmó que no se realizó ningún tipo de censura relacionada con figuras públicas o políticas. Durante una intervención ante los medios, consignada por EFE, el fiscal general adjunto Todd Blanche aclaró que “ningún hombre, incluido Trump, se ha visto protegido durante la divulgación de los archivos”, enfatizando que el Departamento de Justicia ha seguido los dictámenes legales sin contemplar protecciones personales dirigidas a individuos específicos, y que “no hemos protegido a Trump, ni dejamos de proteger a nadie”.

En su declaración, Blanche también explicó que los tipos de documentos que continúan bajo reserva, conforme permite la ley, comprenden expedientes con datos personales identificables de víctimas, incluyendo historias clínicas, así como aquellos cuya publicación derivaría en una invasión injustificada de la privacidad personal. Añadió que quedan restringidos los archivos que, de ser divulgados, pondrían en riesgo investigaciones federales activas. Adicionalmente, aclaró que si bien la legislación habilita la no publicación de información relevante para la seguridad nacional o la política exterior, en esta ocasión no se han reservado ni censurado documentos bajo tales causales.

La agencia EFE también reportó que Blanche refutó las versiones que apuntaban a la existencia de un listado secreto de nombres de personas ligadas a Epstein que habrían cometido abusos. Señaló que el Departamento de Justicia actuará conforme a la ley ante cualquier oportunidad que reúna pruebas suficientes para enjuiciar a cualquiera de los implicados, sin importar la notoriedad o posición pública de los señalados. Blanche concluyó que, de existir evidencia que acredite responsabilidad penal, el organismo procederá a presentar cargos sin distinción.

Esta última publicación corresponde al esfuerzo institucional por proporcionar acceso público a los archivos obtenidos durante las múltiples investigaciones a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, así como los posteriores inicios sobre la muerte del acusado. Tal como estableció la Ley de Transparencia, el volumen de información difundido persigue satisfacer la demanda de revisión pública y la transparencia en el manejo de las pesquisas. Cada paquete de documentos incluye grabaciones gráficas y textos, enumerando una variedad de pruebas recolectadas a lo largo de años de indagatorias.

De acuerdo con lo detallado por EFE, las autoridades judiciales federales reiteraron que cualquier retención de archivos se produce únicamente cuando la ley lo exige y solo en aquellos casos en que los intereses de privacidad, las investigaciones en curso o la protección de víctimas así lo demandan. El Departamento de Justicia calificó la entrega como un acto de transparencia institucional respecto a uno de los casos más notorios y controvertidos asociados a delitos sexuales y abuso de menores en Estados Unidos.