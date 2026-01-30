El reciente decreto del presidente de transición sirio, Ahmed al Shara, que reconoce oficialmente la cultura y la identidad kurdas, marca una rectificación de injusticias históricas y permite una inclusión más amplia en la creación de instituciones y en el diseño del futuro de Siria. Este avance acompaña el acuerdo anunciado entre el gobierno de Damasco y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), un hecho que el enviado especial de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack, describió como un “hito histórico” durante un comunicado divulgado en sus plataformas oficiales. El medio de comunicación que reportó la noticia, citó las palabras de Barrack, quien remarcó que este pacto favorece la reconciliación nacional, la unidad siria y una estabilidad con perspectivas de permanencia a largo plazo.

De acuerdo con la información proporcionada por el medio, la reactivación del proceso de integración entre el gobierno sirio y las milicias kurdas-árabes del noreste del país pone fin a un periodo de complicados enfrentamientos entre las FDS y el Ejército sirio, contexto que había estancado los intentos de diálogo y acercamiento institucional. Las FDS, una agrupación militar vinculada a la Administración Autónoma del Noreste de Siria (AANES), resultaron un actor estratégico para la política interna siria, por su papel durante la lucha contra el Estado Islámico. Según divulgó el medio, Estados Unidos presionó a las FDS para que se sumaran sin demoras a las nuevas estructuras políticas, y solicitó a Damasco la suspensión inmediata de operaciones militares en la región mientras avanzan los procesos de integración.

El diplomático estadounidense enfatizó que el pacto alcanzado responde a un “compromiso compartido con la inclusión, el respeto mutuo y la dignidad colectiva de todas las comunidades sirias”, tal como recogió el medio. La declaración agrega que la integración gradual de las estructuras de seguridad, militares y administrativas kurdas en el conjunto estatal sirio representa un reconocimiento a la diversidad nacional y a las demandas legítimas de los grupos que la componen. Barrack argumentó que este enfoque favorecerá la consolidación de la soberanía sobre la totalidad del territorio nacional y proyecta una actitud de apertura y equidad frente a la comunidad internacional, según informaron las fuentes periodísticas.

El acuerdo celebrado se produce tras varias semanas de enfrentamientos en el noreste de Siria y en medio de una parálisis de las negociaciones. Fuentes del medio explicaron que la Administración Autónoma del Noreste y las FDS llevaban tiempo solicitando garantías legales y constitucionales para la preservación de su identidad y autonomía, demandas que se materializaron en parte con el reciente decreto firmado por al Shara. A pesar de ello, las organizaciones kurdas continúan exigiendo que el reconocimiento de su cultura, idioma y derechos quede garantizado de manera explícita en la futura Constitución siria, cuestión que permanece en la agenda de debate, tal como especificó el reportaje publicado.

El enviado estadounidense hizo referencia a los “extraordinarios sacrificios” realizados por el pueblo kurdo, especialmente durante el periodo de dominio territorial del Estado Islámico, cuando la población kurda estuvo en el centro de las atrocidades cometidas por los yihadistas. “El papel fundamental de las comunidades kurdas en la defensa de Siria contra el extremismo” fue resaltado en el comunicado recogido por el medio, subrayando que los avances actuales constituyen un reconocimiento institucional a esa contribución.

Según argumentó Barrack y consignó el medio, la integración institucional facilitará la reconstrucción de la confianza social, estimulará la llegada de inversiones clave para la recuperación económica y apuntalará los cimientos para una paz sostenida en todo el territorio sirio. Las declaraciones oficiales del representante estadounidense proyectan optimismo respecto a la estabilidad y a la reconciliación, destacando el potencial del acuerdo para reconstituir instituciones fundamentales y avanzar hacia un futuro común para los distintos pueblos sirios.