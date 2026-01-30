Agencias

Detenidos tres miembros de Estado Islámico que atacaron posiciones de las FDS en Hasaka, en el este de Siria

Guardar

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) han anunciado este jueves la detención de tres combatientes de Estado Islámico que habrían atacado posiciones de las milicias kurdo-árabes en dos barrios de la ciudad de Hasaka, en el noreste del país, durante la jornada.

"Nuestras fuerzas han concluido una operación para perseguir a células afiliadas a la organización terrorista Estado Islámico que lanzaron un ataque armado contra nuestras fuerzas en los barrios de Ghweiran y Nashwa esta tarde, utilizando armas medianas y ligeras", han señalado en su cuenta de Telegram, donde han anunciado la cifra de arrestados.

Las FDS, que no han dado más detalles del operativo ni de los ataques, han instado a los civiles a acatar "las instrucciones de seguridad y a reportar cualquier movimiento sospechoso, mientras continuamos nuestros esfuerzos para mantener la seguridad y la estabilidad en la región".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Millones de estadounidenses continuarán bajo peligrosa ola de frío este fin de semana

Millones de estadounidenses continuarán bajo

El técnico brasileño Mano Menezes se compromete a que Perú "vuelva a ser protagonista"

El técnico brasileño Mano Menezes

Un tribunal de EEUU declara ilegal la retirada de la protección a venezolanos y haitianos dictada por Noem

Un tribunal de EEUU declara

Alcaraz entrena en Rod Laver horas antes de su encuentro con Zverev

Alcaraz entrena en Rod Laver

El Senado de EEUU logra un acuerdo para evitar un cierre gubernamental ante el debate por las redadas en Minnesota

Republicanos y demócratas alcanzan consenso para proteger el funcionamiento estatal tras negociaciones sobre fondos y controles policiales, mientras persiste el riesgo de una breve paralización hasta que la Cámara de Representantes ratifique toda la legislación clave esta semana

El Senado de EEUU logra