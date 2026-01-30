Cuerpo anticipa que el "acelerón" del PIB a final de 2025 supone un mayor arrastre de crecimiento para 2026

Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, resaltó que la regularización extraordinaria de migrantes tendrá un impacto positivo en la economía, como sucedió durante el proceso similar realizado en los años 2005 y 2006. En esa ocasión, el aumento de la afiliación fue inmediato, lo que permitió dimensionar con mayor precisión el verdadero tamaño de la economía española al incorporar a la actividad regular a personas que hasta entonces trabajaban en la economía sumergida. De acuerdo con la información difundida por Europa Press, Cuerpo explicó que se espera un efecto similar en la coyuntura actual, con mayor afiliación y entradas adicionales para el sistema.

El titular de Economía se refirió también a las últimas cifras oficiales acerca del crecimiento económico, divulgadas este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según Europa Press, el Producto Interior Bruto (PIB) español creció un 2,8% en 2025, aunque el ritmo fue siete décimas menor con respecto a 2024. A pesar de este ajuste, los datos indican que durante el último trimestre de 2025 la economía experimentó una aceleración, creciendo un 0,8%, dos décimas por encima del trimestre precedente. Este comportamiento, señaló el ministro, genera un efecto de arrastre significativo para las previsiones de 2026, pues significa que la economía habría iniciado enero de ese año creciendo ya a una tasa anualizada del 1,1%.

Europa Press detalló que la meta de crecimiento establecida por el Gobierno para el año 2026 es del 2,2%. Para el ministro Cuerpo, el contexto de las últimas semanas muestra avances estadísticos que, a su criterio, permiten afrontar con optimismo sus funciones al frente del área económica. En declaraciones recogidas por Europa Press durante una entrevista en el programa ‘La Hora de la 1’ de TVE, el responsable de la cartera económica destacó que España encabeza el crecimiento dentro de las economías avanzadas, superando más del doble al promedio de expansión observado en la zona euro.

Además del dinamismo del PIB, el ministro indicó que la economía española también exhibe señales de moderación en los precios. Europa Press citó los datos del INE, según los cuales la inflación en enero se redujo hasta el 2,4%. Cuerpo interpretó esta ralentización en el alza de los precios como una mejora directa en el poder adquisitivo de la población, ya que la combinación entre subidas salariales y menor inflación facilita que los ingresos de los ciudadanos rindan más y recuperen parte de su capacidad de compra.

Sobre la regularización migratoria, según lo recogido por Europa Press, Cuerpo insistió en que, si bien los efectos económicos son notables al incrementar la afiliación y los ingresos asociados, el aspecto central de la medida es de carácter social. El ministro subrayó que la principal finalidad es ofrecer una integración plena para las personas migrantes, permitiéndoles dejar de ser ciudadanos invisibilizados o de segunda categoría y dando acceso a una situación regular y legal en el sistema español.

En el contexto internacional, el medio Europa Press remarcó la distancia en el crecimiento entre España y el resto de la eurozona, lo que el titular económico atribuyó a la resistencia y particular solidez del país dentro del bloque europeo. Según sus declaraciones, España se mantiene a la vanguardia de la recuperación, mientras que la zona euro enfrenta ritmos de avance significativamente menores.

Los datos publicados por el INE y difundidos por Europa Press indican que la economía española terminó 2025 con un impulso inesperado en el último trimestre, que podría asegurar un terreno favorable para las metas de crecimiento del Gobierno durante el ejercicio siguiente. En línea con esto, el ministro señaló que los elementos que explican la fortaleza económica incluyen tanto la evolución del mercado de trabajo como la contención de precios y las medidas recientes en materia de política migratoria, que generan un aumento inmediato en la afiliación y permiten ampliar la base de contribuyentes.

En su valoración, recogida por Europa Press, Cuerpo recordó que experiencias previas con regularizaciones masivas de personas migrantes representaron una oportunidad para transparentar la estructura económica del país y tener parámetros más exactos sobre la dimensión real de la población trabajadora. Además, enfatizó que la medida goza de respaldo por sus implicaciones sociales, aunque sus ventajas económicas resulten también evidentes en términos de contribución fiscal y protección social.

Finalmente, el seguimiento de los indicadores que publican el INE y el propio Gobierno continuará siendo clave para conocer de qué manera España logra consolidar la recuperación y mantener el liderazgo en comparación con otros socios europeos. Las declaraciones del ministro de Economía, según reiteró Europa Press, apuntan a que la administración actual interpreta los últimos datos como una señal de confianza y resistencia, tanto por la aceleración registrada en el cierre de 2025 como por el potencial que, en términos de afiliación y fiscalidad, aportará la regularización extraordinaria de migrantes.