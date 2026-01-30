Bruselas tacha de "unilateral, injustificada e inaceptable" la expulsión del embajador español en Nicaragua

Bruselas ha clasificado la decisión de Nicaragua de expulsar al embajador español en Managua, Sergio Farré Salvá, como "unilateral, injustificada e inaceptable", y ha pedido al Gobierno nicaragüense que revierta una decisión que considera que "solo conducirá a un mayor aislamiento internacional" del país latinoamericano.

"La decisión de las autoridades nicaragüenses de expulsar al embajador español en Managua es una decisión unilateral, injustificada e inaceptable que solo conducirá a un mayor aislamiento internacional de Nicaragua", ha indicado este viernes un portavoz de Exteriores de la Comisión Europea en declaraciones remitidas a Europa Press.

La Comisión Europea también se ha solidarizado "plenamente" con España y, acto seguido, ha pedido al régimen de Daniel Ortega que "revierta esta situación" iniciada con la expulsión del embajador español de su país y del titular de la segunda jefatura española en Nicaragua porque "la diplomacia y el diálogo deben continuar".

"Reafirmamos nuestro compromiso continuo con el pueblo nicaragüense y con la defensa de la democracia, los Derechos Humanos, el Estado de derecho y el libre funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil", ha agregado el portavoz comunitario.

Estas declaraciones se producen después de que el pasado fin de semana Nicaragua expulsase sin dar ninguna explicación al embajador español en Managua, Sergio Farré Salvá --que fue nombrado en el cargo el pasado 2 de diciembre-- así como al titular de la segunda jefatura de España en Managua.

ESPAÑA RESPONDIÓ "EN ESTRICTA RECIPROCIDAD"

El Gobierno de España respondió el domingo "en estricta reciprocidad" con la expulsión del embajador de Nicaragua en España, Mauricio Carlo Gelli, y de "otro diplomático" acreditado en la Embajada de Nicaragua en Madrid, según informó entonces Exteriores.

Desde el Ministerio no se han ofrecido más detalles de los motivos aducidos por el régimen de Ortega, y de hecho el ministro José Manuel Albares, preguntado este jueves en declaraciones a los medios por el asunto, se limitó a decir que las explicaciones las debería dar el Gobierno de Nicaragua.

"Lo que sí le puedo decir es que el embajador de España en Nicaragua, como todos los embajadores españoles en el mundo, realizan sus funciones de manera escrupulosa en respeto de la Convención de Viena que rige las relaciones diplomáticas. Y por lo tanto, esa expulsión que se hizo de manera sumaria, dándole 24 horas, es absolutamente injusta", indicó el ministro de Exteriores español.

Pese a estas expulsiones, el jefe de la diplomacia de España se refirió "al pueblo hermano de Nicaragua" asegurando que "España va a seguir trabajando por tener las mejores relaciones con ellos" porque quiere "lo mejor" para los nicaragüenses.