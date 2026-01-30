Agencias

BNP Paribas Cardif nombra a Sonia Latorre como CEO para España y Portugal

Guardar

BNP Paribas Cardif ha anunciado el nombramiento de Sonia Latorre como consejera delegada para España y Portugal, con efecto a partir del 15 de febrero de 2026, según el comunicado remitido este viernes.

Latorre cuenta con una experiencia de más de veinte años en el sector asegurador y se ha especializado en crecimiento de negocio, transformación estratégica y gestión del riesgo.

Con formación actuarial, ha trabajado en Generali, GE Capital, Accenture, Admiral y Meridiano, ocupando diversos puestos de responsabilidad. En 2014, se incorporó al grupo BNP Paribas y durante cuatro años trabajó en BNP Paribas Cardif Iberia como responsable de Reservas y Solviencia II, contribuyendo a la optimización del departamento de capital.

En su nuevo puesto, Latorre seguirá desarrollando la estrategia de BNP Paribas Cardif en España y Portugal basada en un modelo de negocio a través de alianzas estratégicas con socios claves, como bancos y entidades de financiación al consumo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un autorretrato de Caillebotte entra en el fondo del Museo de Orsay por pago de impuestos

Infobae

El Kremlin cuestiona el rechazo de Zelenski a ceder el Donbás y la central de Zaporiyia

Infobae

El papa León XIV vivirá en la buhardilla del Palacio Apostólico del Vaticano

Infobae

Muere el músico español David de la Chica Davile, compositor del grupo Los Delinqüentes

Infobae

Bruselas lleva a España al TJUE por no ajustar los umbrales del tamaño de empresas

Infobae