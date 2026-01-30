Apple aclara que la versión renovada de Siri, impulsada por Gemini, se ejecutará en la nube privada

Durante la más reciente llamada a inversores, Tim Cook, CEO de Apple, especificó que la integración de modelos de inteligencia artificial de Google en Siri se realizará por medio de “el dispositivo y la computación en nube privada”, reafirmando que la empresa mantendrá los estándares de privacidad que caracteriza a sus productos. Esta declaración llega después de que surgieran dudas respecto a la protección de los datos personales tras los anuncios sobre la colaboración entre Apple y Google en materia de inteligencia artificial para el asistente Siri, según informó 9to5Google.

De acuerdo con 9to5Google, el avance de la inteligencia artificial en los dispositivos de Apple estuvo acompañado por el anuncio de sus resultados financieros del primer trimestre fiscal de 2026, que finalizó el 27 de diciembre de 2025 y que reportó ventas récord tanto en la gama de teléfonos iPhone como en los servicios asociados a la marca. En este contexto, Cook abordó el acuerdo con Google, subrayando que la participación de los modelos Gemini en el desarrollo de Siri se sustenta en mantener la privacidad mediante la ejecución de procesos tanto de forma local en el dispositivo como usando la infraestructura de Private Cloud Compute, la nube privada de Apple.

La empresa de Cupertino tiene como objetivo que Siri evolucione hacia una experiencia más personalizada y completamente integrada con el resto de aplicaciones, facilitando el control por voz de los dispositivos. La propuesta es que el asistente virtual tenga capacidad para comprender el lenguaje natural y adaptar sus respuestas y acciones a las necesidades del usuario, gracias a la aportación de los modelos fundacionales de inteligencia artificial de Google, de acuerdo con lo que detalló 9to5Google.

En la llamada con analistas, Tim Cook recalcó: “Creemos que podemos desbloquear muchas experiencias e innovar de forma clave gracias a esta colaboración”. Aclaró además que, aunque Apple seguirá desarrollando por su cuenta determinadas características, la versión personalizada de Siri representa el fruto de la cooperación con Google. No obstante, según 9to5Google, la compañía no especificó los detalles técnicos del acuerdo y evitó detallar el peso que tendrá cada infraestructura en el funcionamiento del asistente, más allá de asegurar el uso en paralelo del hardware local y la nube privada para proteger la confidencialidad de la información.

El medio 9to5Google recogió que surgieron preguntas sobre la rentabilidad de la inversión en Apple Intelligence, a lo que Cook respondió destacando el valor generado al integrar la inteligencia artificial directamente en sus dispositivos y sistemas operativos, lo que a su juicio incrementa el atractivo de su ecosistema de productos. Sostuvo que esta integración amplía las oportunidades en servicios y que la incorporación de IA de esta forma resulta beneficiosa tanto para la empresa como para los usuarios. No obstante, declinó compartir detalles específicos sobre el porcentaje actual de usuarios con acceso a las nuevas herramientas de Apple Intelligence, así como acerca del impacto de estas funciones en las ventas.

Apple prevé revelar las primeras nuevas funciones de Siri a mediados de febrero próximo con la actualización iOS 26.4, mientras que la presentación oficial de la versión completamente renovada del asistente está programada para realizarse en la conferencia de desarrolladores WWDC en junio, y su lanzamiento coincidirá con la implementación de iOS 27, según publicó 9to5Google.

La asociación entre Apple y Google en el área de inteligencia artificial representa un movimiento relevante en el sector tecnológico, al combinar los recursos internos de Apple con los avances en IA generativa de Gemini. Apple se encargará de implementar salvaguardas orientadas a la privacidad mediante la ejecución de las funciones de Siri tanto en el propio dispositivo como, cuando sea necesario, en su nube privada. Según informó 9to5Google, esta arquitectura busca evitar que los datos personales de los usuarios se expongan en infraestructuras externas y garantizar el control sobre la información, alineándose con los compromisos previos de la compañía respecto a la seguridad y privacidad.

Por otro lado, la renovación de Siri está enfocada en lograr una experiencia más fluida, contextualmente relevante y adaptable al comportamiento individual del usuario, permitiendo que el asistente comprenda y actúe conforme a instrucciones complejas y de contexto diverso. El uso de los modelos de inteligencia artificial de Google y la integración con el ecosistema Apple están diseñados para responder a exigencias de personalización y eficiencia, según lo recogido por 9to5Google en sus reportes.

Durante la sesión de preguntas y respuestas con los inversores, Cook enfatizó que la colaboración con Google permite expandir las capacidades de Siri y Apple Intelligence, aunque subrayó que la empresa continuará desarrollando de manera independiente varias funciones y servicios asociados. La promesa de mantener los estándares de privacidad se mantiene en el centro de la estrategia, pese a la colaboración externa.

El anuncio de la alianza y la actualización de sus sistemas de inteligencia artificial ocurren en un momento en el que Apple experimenta uno de sus mejores trimestres históricos en términos financieros, motivado tanto por la fortaleza de las ventas de sus teléfonos inteligentes como por el crecimiento de los servicios digitales, según puntualizó 9to5Google. El fortalecimiento de Siri a través de la tecnología de Google y el refuerzo de los mecanismos de privacidad en la nube privada reflejan el interés de la compañía en ofrecer funciones avanzadas sin comprometer los principios de seguridad de sus usuarios.