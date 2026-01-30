AMP. El español Martín de la Puente jugará su primera final del Abierto de Australia

El jugador gallego Martín de la Puente, que hasta antes de semifinales acumulaba un historial de 29 derrotas y solo 2 victorias contra Alfie Hewett, logró vencer por primera vez en el año al actual campeón y primer cabeza de serie del Abierto de Australia de tenis en silla. De la Puente alcanzó así su primera final individual en Melbourne, según informó Europa Press, después de imponerse por un doble 6-4 en un duelo marcado por un alto número de golpes ganadores y la fortaleza mental del español en los momentos decisivos.

De acuerdo con Europa Press, De la Puente, tercer favorito en el torneo y actual número tres del ranking mundial, superó las expectativas tras perder sus dos encuentros previos frente a Hewett en los torneos de preparación, donde apenas sumó seis juegos en total. En el partido de semifinales, el tenista nacido en Vigo exhibió una notable mejora en su juego al conectar 28 golpes ganadores y mantener la iniciativa frente a un rival que tradicionalmente le había resultado adverso, consignó el medio.

El desarrollo del encuentro tuvo alternancia en el marcador, con un arranque favorable para De la Puente gracias a un quiebre temprano. Hewett respondió sumando tres juegos de manera consecutiva, lo que mostró la capacidad del británico para revertir situaciones complejas. No obstante, el español fue capaz de igualar el marcador y concretar una nueva rotura en el tramo final, lo que le permitió asegurar el primer set.

Durante la segunda manga, el español mantuvo una ventaja inicial aunque Hewett consiguió igualar el marcador en distintos momentos, detalló Europa Press. Ambos jugadores intercambiaron quiebres hasta llegar a un 4-4. En ese punto, De la Puente se sobrepuso a un 40-0 en contra al resto, muy cerca de perder la oportunidad de romper el servicio, pero logró revertir la situación y consolidó su pase a la final cerrando el partido con autoridad en su propio saque.

En la instancia decisiva, el rival de De la Puente será Tokito Oda, número uno mundial, quien derrotó al argentino Gustavo Fernández por 6-1 y 7-6 (2) en la otra semifinal. Oda llega como vigente campeón en Melbourne desde 2024 y mantiene un predominio en los enfrentamientos directos frente al español, con un registro de 15 triunfos y 2 derrotas. Según agregó Europa Press, De la Puente no vence a Oda desde las semifinales de Wimbledon en el año 2024.

El Abierto de Australia representa así una oportunidad inédita para el tenis español en silla, ya que nunca se ha logrado un título individual en esta disciplina en el primer Grand Slam del año. La actuación de De la Puente adquiere una dimensión histórica para el deporte adaptado en España, teniendo en cuenta la dificultad del cuadro y la calidad de los rivales enfrentados, reportó Europa Press.

Por otra parte, el mismo medio indicó que Dani Caverzaschi, tenista madrileño, no pudo coronarse en la final de dobles del torneo después de caer junto al neerlandés Ruben Spaargaren ante la pareja formada por Tokito Oda y Gustavo Fernández. El resultado final fue de 6-2 y 6-1 en favor de la dupla japonesa-argentina, lo que frustró las aspiraciones del español de lograr el título en esa modalidad.

En la trayectoria reciente de De la Puente destacan dos finales individuales de Grand Slam: la primera en Wimbledon 2024, donde perdió ante el propio Hewett, y la actual en el Abierto de Australia. Estos resultados le han permitido consolidarse en el top tres del ranking mundial y posicionar su nombre entre los referentes del circuito de tenis adaptado a nivel internacional, publicó Europa Press.

El contexto de los enfrentamientos entre De la Puente y tanto Hewett como Oda aporta relevancia a la hazaña alcanzada en tierras australianas. Contra Hewett, el español apenas había conseguido dos victorias en 31 partidos previos, mientras que frente a Oda la balanza también se inclina mayoritariamente hacia el jugador japonés. A pesar de eso, De la Puente llegará a la final luego de eliminar a los máximos favoritos en las rondas precedentes, relató el medio.

Europa Press resumió que el Abierto de Australia de este año marca un hito para el tenis español en silla por la presencia de su primer representante en la final individual y por el buen papel de sus jugadores tanto en individuales como en dobles. La final promete enfrentar experiencia y juventud, con Oda como principal referencia internacional y De la Puente decidido a buscar la que sería su consagración en un torneo de Grand Slam.