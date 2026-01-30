ACNUR: las inundaciones en Mozambique provocan una crisis de 400.000 desplazados

Ginebra, 30 ene (EFE).- Las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias de las dos últimas semanas han provocado el desplazamiento de 400.000 personas en Mozambique, advirtió este viernes el representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en el país africano, Xavier Creach.

Este éxodo se suma al antes causado por el conflicto en el norte del país, donde actúan grupos armados de corte yihadista, por lo que el número de desplazados en Mozambique asciende a unas 700.000 personas, agregó Creach en rueda de prensa telemática desde Xai-Xai, capital de la provincia de Gaza, la más afectada por las crecidas.

Según el Instituto Nacional de Gestión de Desastres de Momzabique (INGD) al menos 146 personas han muerto y casi 821.000 se han visto afectadas por las inundaciones provocadas por fuertes lluvias en el país desde el pasado octubre.