Validan una herramienta que mide la conexión de la infancia con la naturaleza

Un estudio ha validado un nuevo indicador de salud infantil y adolescente que mide la relación de niños y jóvenes con el entorno natural y sus experiencias cotidianas al aire libre, y ofrece recomendaciones para su mejora.

La validación del Índice de Conexión y Experiencia con la Naturaleza (NCEI), ha sido publicada en la revista científica 'People and Nature', de la British Ecological Society, en un estudio que analiza datos de 3.395 escolares de entre 7 y 17 años y revela que tres de cada cuatro presentan un déficit de experiencias en la naturaleza, una situación asociada a peores indicadores de bienestar, sueño y desarrollo.

El NCEI es una herramienta gratuita, autoaplicable y validada científicamente que evalúa la conexión emocional y cognitiva con la naturaleza y las experiencias reales y habituales en entornos naturales. A diferencia de otros cuestionarios, el índice mide y ofrece recomendaciones personalizadas a los propios jóvenes y orientaciones prácticas para familias, escuelas, profesionales sanitarios y ayuntamientos.

"La evidencia científica confirma que reconectar a la infancia y la adolescencia con la naturaleza es una estrategia clave de salud pública para mejorar el bienestar, el neurodesarrollo y la equidad en salud", ha señalado Juan Antonio Ortega-García, coordinador del comité de Salud Medioambiental de la Asociación Española de Pediatría (AEP).

En este contexto ,la evidencia científica acumulada señala que un mayor contacto regular con la naturaleza se asocia con una reducción de la ansiedad y la hiperactividad, una mejor calidad del sueño, beneficios en el neurodesarrollo, y un efecto protector sobre la calidad de vida y la salud física y emocional.

"Estos hallazgos refuerzan el papel de una pediatría más global y del diseño de entornos urbanos más saludables como herramientas clave de prevención y promoción de la salud desde edades temprana", señala el coordinador del CSM-AEP.

El índice NCEI ya se está implementando con éxito en algunos municipios, como Pinto (Madrid), donde durante 2025 ha participado alumnos en el marco de proyectos de renaturalización urbana y salud escolar. Próximamente se extenderá a Santander y a municipios de Cataluña y Asturias, con el objetivo de alcanzar a 100.000 escolares.

"Alumnos de bachillerato de investigación de distintos municipios españoles están utilizando el NCEI para estudiar el impacto del contacto con la naturaleza sobre la adicción a pantallas y la calidad del sueño, integrando ciencia, educación y salud pública", ha apuntado Ortega-García.

LA CONEXIÓN CON LA NATURALEZA, AL MISMO NIVEL QUE LA ACTIVIDAD FÍSICA

El trabajo se enmarca en la Alianza para Renaturalizar la Salud, impulsada desde la Asociación Española de Pediatría, en colaboración con equipos de investigación del IMIB-Pascual Parrilla, universidades españolas e internacionales y sociedades científicas. "La conexión con la naturaleza debe incorporarse a las políticas locales de salud infantil al mismo nivel que la actividad física, la alimentación o el descanso", apostilla el coordinador del CSM-AEP.

La alianza trabaja actualmente para establecer acuerdos con organizaciones como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que faciliten la incorporación de este indicador en programas de salud municipal y escolar, comenzando desde experiencias piloto en distintas comunidades autónomas.