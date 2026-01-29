TotalEnergies reanuda su proyecto milmillonario de gas licuado en Mozambique tras casi cinco años de parón

El reinicio de las obras en la planta de gas natural licuado en Mozambique contempla la movilización inicial de 4.000 trabajadores y la expectativa de incrementar ese número hasta 7.000 empleos directos durante la nueva fase de construcción. Este avance forma parte del relanzamiento del proyecto de la ‘joint venture’ Mozambique LNG, tras la decisión, tomada el 7 de noviembre, de levantar la situación de "fuerza mayor" que regía desde 2021, reportó Bloomberg. La reactivación, confirmada por el gobierno mozambiqueño y la compañía energética TotalEnergies, sucede después de casi cinco años de interrupciones provocadas por la insurgencia islámica en la región norteña de Cabo Delgado.

Según informó Bloomberg, el proyecto liderado por TotalEnergies destina más de 20.000 millones de dólares (16.766 millones de euros) a la construcción de este complejo industrial tanto en tierra como en el mar. El proyecto ha alcanzado actualmente un avance del 40% y contempla una capacidad de producción anual fijada en 13,1 millones de toneladas de gas natural licuado. Las exportaciones internacionales desde esta infraestructura tienen fecha de inicio prevista para 2029, lo que situará a Mozambique en una posición relevante dentro del mercado internacional de hidrocarburos.

El presidente de Mozambique, Daniel Chapo, junto con el presidente y consejero delegado de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, encabezaron una reunión donde se confirmó el respaldo recíproco al desarrollo del proyecto. Durante el encuentro, el gobierno reiteró su colaboración activa con Mozambique LNG y detalló la adopción de diversas medidas de seguridad, incluyendo la cooperación directa con fuerzas de Ruanda, con el objetivo de mantener la estabilidad en la zona tras los episodios de violencia que obligaron a una paralización prolongada de los trabajos, tal como consignó Bloomberg.

En cuanto a los beneficios económicos, el presidente Chapo proyectó a través de declaraciones recogidas por Bloomberg que los ingresos para Mozambique durante el periodo de actividad de la planta podrían alcanzar los 35.000 millones de dólares (29.340 millones de euros). Chapo subrayó además que la reanudación de la construcción marca un punto de inflexión para la economía nacional, al mismo tiempo que refuerza la confianza entre los socios internacionales en las capacidades energéticas, institucionales y del capital humano del país.

De acuerdo con un comunicado emitido por TotalEnergies, Patrick Pouyanné calificó el desarrollo del complejo industrial como un paso que permitirá a Mozambique posicionarse como exportador significativo de gas natural licuado, prometiendo efectos positivos sostenidos para la economía y la sociedad local. Entre las compañías involucradas en Mozambique LNG se encuentra TotalEnergies EP Mozambique Area 1 con un 26,5% del capital social, seguida de Mitsui E&P Mozambique Area 1 (20%), ENH Rovuma Área Um (15%), ONGC Videsh Rovuma (10%), Beas Rovuma Energy Mozambique (10%), BPRL Ventures Mozambique (10%) y PTTEP Mozambique Area 1 (8,5%).

El medio Bloomberg detalló que el levantamiento de la "fuerza mayor" responde a las nuevas condiciones de seguridad fijadas en coordinación entre el gobierno y los aliados regionales, lo que permite el retorno gradual de las actividades y la movilización de personal y equipos especializados. La paralización iniciada en 2021 determinó el aplazamiento de inversiones y el desplazamiento de pobladores locales, afectando a la economía de la provincia y los compromisos internacionales de suministro energético. El restablecimiento de la seguridad fue prioritario antes de reanudar cualquier operación, argumentó el gobierno según Bloomberg.

Las estimaciones oficiales prevén que la generación de empleos directos tendrá una repercusión significativa en las comunidades cercanas a la planta de procesamiento, mientras que el flujo de ingresos proyectados por las exportaciones de gas fortalecerá las finanzas estatales de Mozambique. Según la información publicada por Bloomberg, la multinacional y el Estado mozambiqueño mantienen la expectativa de que la reactivación de este proyecto incentive nuevas inversiones foráneas y contribuya a diversificar la economía del país.