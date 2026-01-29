Reino Unido propone medidas para que los sitios web escojan si aparecer en AI Overviews y asegurar un trato justo

La Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) del Reino Unido ha propuesto una serie de medidas para asegurar un trato justo para usuarios y empresas en los servicios de búsqueda de Google, desde optar por no aparecer en la sección de AI Overviews hasta exigir una clasificación de resultados de búsqueda transparente en el Modo IA.

La búsqueda de Google evoluciona constantemente integrando nuevas funciones relacionadas con sus capacidades de inteligencia artificial (IA). Es el caso de sus resultados de resúmenes con IA o AI Overviews, donde recientemente han integrado su modelo de IA más avanzado, Gemini 3, así como la capacidad de realizar preguntas de seguimiento que permiten tener una conversación con el buscador.

Siguiendo esta línea, la tecnológica también anunció recientemente la implementación de la Inteligencia Personal en el Modo IA para la experiencia de búsqueda, que ofrecerá resultados más personalizados, basándose en información de Gmail o Google Fotos.

Sin embargo, de cara a asegurar que este tipo de funciones impulsadas por IA, concretamente AI Overviews, garantizan un trato justo para los usuarios y empresas, la CMA de Reino Unido ha compartido una serie de propuestas para ayudar a tomar decisiones "informadas y activas" en los servicios de búsqueda de Google.

ESCOGER SI APARECER EN AI OVERVIEWS Y MÁS TRANSPARENCIA

Concretamente, el organismo regulador de Reino Unido ha abierto una consulta sobre posibles nuevos requisitos de conducta que, según ha explicado, están pensados para "impulsar la innovación y el crecimiento, garantizando que las personas se beneficien de una experiencia digital de alta calidad".

Estas medidas están enfocadas en que los editores y los productores de noticias y otros contenidos, "reciban un trato más justo" al mostrar su contenido en las los resúmenes con IA de Google, como ha compartido en un comunicado en su web.

Así, para asegurar más transparencia sobre cómo se utiliza el contenido en el apartado de AI Overviews, una de las medidas propuestas es que los editores puedan optar por que su contenido no aparezca en esta sección, así como para que no se utilice para entrenar modelos de IA fuera de la búsqueda de Google.

Además, la CMA matiza que Google también deberá "tomar medidas prácticas" para garantizar que el contenido de los editores se atribuya correctamente en los resultados de IA.

Siguiendo esta línea, el organismo también ha propuesto medidas para que la clasificación de los resultados de búsqueda sea "justo y transparente" para las empresas, incluso en los resúmenes de IA y el Modo IA. Para ello, Google deberá demostrar a la CMA y a sus usuarios que se ejecuta una clasificación correcta con "un proceso eficaz para plantear e investigar problemas".

PANTALLAS DE ELECCIÓN Y PORTABILIDAD DE DATOS

Por otra parte, la CMA ha matizado la necesidad de facilitar el proceso para cambiar de servicio de búsqueda en los dispositivos de los usuarios, haciendo que las pantallas de elección predeterminadas en los 'smartphones' Android "sean un requisito legal", así como introduciendo pantallas de elección en Chrome.

Además, entre las propuestas presentadas, también se incluye la de facilitar que las personas y las empresas utilicen los datos de búsqueda de Google, permitiendo la portabilidad de datos.

En este marco, se ha de tener en cuenta que, en octubre del pasado año, la CMA otorgo a Google el estatus de mercado estratégico en servicios de búsqueda, por lo que, de cara a mejorar la competencia, puede introducir normas específicas o requisitos para el negocio de Google.

Con ello, antes de proceder, la CMA mantendrá la consulta de estas propuestas abierta, con una fecha límite para recibir comentarios hasta el 25 de febrero de este año, cuando el organismo tomará una decisión final.

GOOGLE TRABAJARÁ CON LA CMA

Por su parte, Google ha respondido a esta propuesta alegando que estos cambios podrían afectar a la forma en que los usuarios encuentran la información en la web y cómo se encuentran los sitios web en la Búsqueda.

Como ha explicado en un comunicado en su blog de Reino Unido, los editores web ya cuentan con "una gama de controles" basados en estándares abiertos para escoger cómo aparece su contenido en la Búsqueda. Incluido Google Extended, un nuevo control que permite a los sitios web gestionar cómo se utiliza su contenido para entrenar a Gemini.

Asimismo, ha señalado que están trabajando en actualizaciones para permitir que los sitios web desactiven específicamente las funciones de IA generativa de la Búsqueda. No obstante, Google también ha compartido su objetivo de proteger la utilidad de la Búsqueda para quienes buscan información rápida.

"Esperamos participar en el proceso de la CMA y continuaremos las conversaciones con los propietarios de sitios web y otras partes interesadas sobre este tema", ha sentenciado el gigante tecnológico.