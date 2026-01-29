(Previa) El Espanyol quiere revivir la magia ante un Alavés aliviado

Las perspectivas para el Espanyol de cara al próximo compromiso en LaLiga apuntan a posibles modificaciones en la alineación titular, impulsadas por la reciente dinámica de resultados y la reincorporación de jugadores como El Hilali, quien regresa a la defensa tras haber cumplido una sanción, además de la opción de que Edu Expósito retome un lugar desde el inicio. La ausencia más significativa será la de Javi Puado, quien no podrá participar en lo que resta de temporada por una rotura del ligamento cruzado anterior, según consignó Europa Press. El resto de la plantilla se encuentra a disposición del cuerpo técnico.

Europa Press detalló que el equipo dirigido por Manolo González afronta el duelo como local frente al Deportivo Alavés este viernes en el RCDE Stadium, en el arranque de la jornada 22 de LaLiga EA Sports, después de encadenar cuatro jornadas sin lograr una victoria. Tras vencer al Athletic Club en San Mamés con un marcador de 1-2, el Espanyol no ha despejado las dudas en su rendimiento: la pérdida de puntos comenzó en el derbi ante el FC Barcelona (0-2) y prosiguió con un empate frente al Levante (1-1), caída ante el Girona (0-2) y derrota en casa del Valencia (3-2). Estos resultados han tenido un impacto directo en la clasificación, alejando a los blanquiazules del cuarto puesto y permitiendo que el Real Betis y el RC Celta, ambos con 32 puntos, reduzcan la distancia a solo dos unidades respecto al Espanyol.

El técnico Manolo González, en declaraciones recogidas por Europa Press, señaló que "ganar el partido con fútbol y dejar la portería a cero" serán los elementos prioritarios para revertir la tendencia negativa. González pidió tranquilidad para sus delanteros, destacando la dificultad que implica marcar goles y considerando la creación de situaciones de peligro como un aspecto positivo sobre el que se debe trabajar: "No es tan fácil meter goles y a veces le damos poco valor al gol, situaciones tenemos y lo que hay que hacer es darles tranquilidad", explicó el entrenador. En sus declaraciones también advirtió sobre las exigencias del rival y subrayó la importancia de mantener la concentración durante los noventa minutos. "Espero un equipo competitivo, que ofrece un ritmo alto de partido, y tenemos que estar muy finos con la pelota, ser muy ganadores de duelos y conseguir esa velocidad de circulación que hemos tenido otros días", afirmó antes del partido, solicitando que el desarrollo del encuentro no se vea alterado por factores externos o distracciones.

Por el lado del conjunto vitoriano, Europa Press reportó que el Deportivo Alavés llega a Cornellà tras un reciente triunfo ante el Real Betis en Mendizorroza (2-1), gracias a los goles de Carlos Vicente y Toni Martínez. Este resultado quebró una racha de cinco jornadas sin sumar de a tres y permitió al equipo dirigido por Eduardo 'Chacho' Coudet abandonar la zona de descenso, lo que brinda un contexto de alivio y refuerza las aspiraciones del equipo para el resto de la temporada.

El técnico argentino destacó la dificultad del enfrentamiento ante el Espanyol, al que describió como un conjunto fuerte jugando en casa, con futbolistas de calidad y un entrenador que conoce bien el club. “Es un equipo que se hace muy fuerte de local, que juega muy bien al fútbol, que tiene grandes jugadores y un gran entrenador que ya lleva tiempo trabajando en el club”, manifestó Coudet en la previa del encuentro, según recogió Europa Press. El entrenador manifestó también su deseo de que el partido sea "lindo" por el contexto y el ambiente previstos en el estadio.

En cuanto al plantel disponible para el duelo, Europa Press puntualizó que el Alavés no presenta bajas confirmadas, aunque Denis Suárez se mantiene como duda debido a una sobrecarga en el aductor, y su participación dependerá de las evaluaciones médicas previas al partido. Por contra, la plantilla sufre la salida de Carlos Vicente tras hacerse oficial su traspaso al Birmingham City. La nota positiva radica en la habilitación de Facundo Garcés, quien, bajo la medida cautelar del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), podrá seguir compitiendo con el equipo. Chacho Coudet destacó la influencia del central argentino, mencionando que "tiene mucha ascendencia" en el grupo y aportará al equipo. Acerca de la última incorporación, Ángel Pérez, procedente del Huesca, el técnico expresó que "es una apuesta del club" destinada a sumar experiencia a medida que se integre al conjunto.

La jornada 22 de LaLiga continuará con el resto de los encuentros programados, donde tras el Espanyol-Alavés, los duelos destacados incluyen el Real Oviedo-Girona, Osasuna-Villarreal, Levante-Atlético de Madrid, Elche-Barcelona, Real Madrid-Rayo Vallecano, Betis-Valencia, Getafe-Celta, Athletic-Real Sociedad y Mallorca-Sevilla, según publicó Europa Press.