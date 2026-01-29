Meta centrará sus esfuerzos en las gafas inteligentes para alcanzar su objetivo de la superinteligencia personal

La expectativa de que las ventas de gafas inteligentes hayan experimentado un incremento superior al triple en el último año ha motivado un giro estratégico en la asignación de recursos dentro de Meta, según informó el medio que detalla la reciente presentación de los resultados financieros correspondientes a 2025. Mark Zuckerberg, quien dirige la compañía, afirmó que estos dispositivos constituyen un eje central para los próximos años, orientando la estrategia de Meta hacia una combinación de dispositivos portátiles avanzados con desarrollos en inteligencia artificial (IA) destinada a la superinteligencia personal.

Tal como publicó el medio, durante el balance anual, Zuckerberg enfatizó que Meta está reorientando sus inversiones principalmente hacia gafas inteligentes y tecnología portátil, dejando claro que la visión corporativa prioriza transformar la interacción cotidiana y la gestión de experiencias mediante herramientas impulsadas por IA. El ejecutivo comunicó que esta hoja de ruta tiene en la inteligencia artificial y en las gafas inteligentes sus principales apuestas de crecimiento para 2026, bajo la premisa de que la población busca modos cada vez más inmersivos e interactivos de expresarse y percibir el entorno.

El director ejecutivo de Meta consideró que las gafas inteligentes representan el dispositivo ideal para acceder a estas nuevas experiencias integradas de IA. En palabras de Zuckerberg, difundidas por el medio, su objetivo es alcanzar “la superinteligencia personal”, una modalidad de IA diseñada para comprender el contexto individual del usuario, considerando antecedentes, preferencias, contenidos y vínculos personales. La función de este sistema consistirá en reconocer tanto lo que ve y escucha el usuario como en relacionarse y asistir en el día a día, incluyendo la posibilidad de desplegar contenido informativo y una interfaz personalizada directamente ante los ojos.

Meta ha comunicado que prevé continuar impulsando los desarrollos asociados al metaverso a través de Reality Labs, la división responsable de esta área, aunque el foco se desplazará hacia la viabilidad y rentabilidad de los ecosistemas de realidad virtual en los próximos años. De acuerdo a lo expuesto por Zuckerberg en una publicación en la plataforma Facebook, la compañía busca “hacer de Horizon un éxito masivo en dispositivos móviles” y posicionar la realidad virtual como un entorno sostenible en términos económicos.

El medio detalló que, pese a anticipar que las pérdidas económicas atribuidas a Reality Labs en el año en curso serán semejantes a las registradas en el periodo anterior, la dirección de Meta aspira a que la adopción de las gafas inteligentes contribuya a disminuirlas de forma paulatina. De igual modo, se destacó que el crecimiento notable en ventas de estos dispositivos es un punto alentador para la estrategia delineada.

El enfoque en la superinteligencia personal, subrayado como prioritario por Zuckerberg, contempla que la IA asociada a las gafas inteligentes disponga de la capacidad de observar, escuchar y dialogar con quienes las porten. Además, se proyectan funcionalidades orientadas a la entrega de información contextual y la generación de interfaces visuales adaptadas en tiempo real, todo ello según las preferencias y hábitos detectados por el sistema.

“Es difícil imaginar un mundo dentro de varios años en el que la mayoría de las gafas no sean gafas de IA”, manifestó Zuckerberg. Esta declaración, reproducida por el medio, pone en perspectiva la ambición de Meta de establecer una nueva norma en la integración de inteligencia artificial en objetos de uso cotidiano y de acceso masivo, con impacto en la manera de acceder y procesar información al instante.

La redefinición de prioridades en la inversión tecnológica de Meta responde al análisis interno sobre las tendencias de comportamiento y demanda de los usuarios, así como a la competencia en el sector de dispositivos inteligentes, donde la adaptación de la IA personalizada aparece como un diferencial relevante. Meta plantea que el año 2026 será un punto de inflexión para el avance de la superinteligencia personal y para la consolidación de su ecosistema de herramientas digitales, de acuerdo a lo consignado por el medio, apoyándose tanto en desarrollos propios como en la consolidación comercial de las gafas inteligentes.

El despliegue de esta tecnología se ajusta a la hoja de ruta corporativa, que prevé progresos en la interacción humano-máquina y aspira a anticipar necesidades individuales mediante sistemas que procesen y respondan en tiempo real. La apuesta de Meta busca afianzar un liderazgo en el ámbito de la inteligencia artificial aplicada al consumo cotidiano y a la creación de experiencias inmersivas, sumando capacidades que van más allá de las utilidades tradicionales asociadas a gafas inteligentes de generaciones anteriores.

Según se desprende de las declaraciones y proyecciones presentadas en el informe financiero, la empresa destina parte relevante de sus inversiones al desarrollo de dispositivos portátiles que puedan actuar como intermediarios en la relación de los usuarios con la información y el entorno físico y digital. La visión corporativa se dirige hacia un futuro en el que la conexión, comunicación y acceso a datos estén centralizados en dispositivos de uso constante, con la inteligencia artificial como motor principal de personalización y asistencia. De acuerdo con el medio, este proceso de transformación estructural ya ha modificado la orientación de antiguas divisiones como Reality Labs, enfocadas previamente en otros modelos del metaverso y ahora ajustadas a los nuevos objetivos estratégicos definidos por la dirección de Meta.