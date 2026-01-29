Agencias

Más de 300 tractores invaden el centro de Zamora para decir "no al acuerdo con Mercosur"

Más de 300 tractores han invadido el centro de Zamora para decir "no al acuerdo con Mercosur", y participar en una protesta en la que los organizadores también han lanzado al suelo patatas, remolacha, maíz o vides para hacer más visible su malestar con el escenario que se dibuja en estos momentos para el campo.

Ya en la atención posterior a los medios de comunicación, el coordinador de COAG en Castilla y León, Lorenzo Rivera, ha reivindicado "la unidad de acción" y la masiva participación de los agricultores en la protesta no solo contra el acuerdo de Mercosur, sino contra otras medidas que "están atacando al campo". "Estamos en una situación complicada", ha constatado Rivera, que ha admitido que la firma con Mercosur "no ayuda nada".

"La competencia que pueden hacer con nosotros no es leal. Nuestros estándares de calidad son altos y ellos no los sostienen. Además, tienen unas condiciones mucho más flexibles en cuanto a la utilización de productos", ha argumentado Rivera, que ha considerado que el acuerdo resulta "completamente lesivo" para el campo en Castilla y León. "Exigimos que el Gobierno se ponga del lado de los agricultores como lo ha hecho Francia", ha insistido el responsable de COAG.

Asimismo, Rivera ha considerado que ir adelante con el acuerdo de Mercosur a pesar de la situación judicial sería "saltarse a la torera la democracia y al Parlamento Europeo" y se ha expresado en la misma línea en la que luego ha hablado el responsable de UPA en Castilla y León, Aurelio González, que también ha lamentado la nueva PAC diseñada por Europa, "más verde y que cierra explotaciones".

"Hay que exigir más dinero para la PAC. Lo que se está proponiendo no es ni más ni menos que quitar ese dinero para meterlo en Defensa, porque se ha supeditado a lo que diga el señor Trump. No se puede consentir que nos cambien tractores por tanques", ha argumentado Aurelio González, que ha pedido apoyo a toda la sociedad: "Nos estamos jugando la soberanía alimentaria, están jugando con la calidad de nuestros alimentos", ha remachado.

Tras las intervenciones públicas, una comitiva con más de mil personas a pie se ha dirigido desde la zona de La Marina hacia la plaza donde se ubica la Subdelegación del Gobierno, donde se ha leído un manifiesto vinculado a la protesta.

