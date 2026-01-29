Más de 200 personas se encuentran sin suministro eléctrico en Jimena y San Roque por el temporal

De acuerdo con el balance elaborado por el servicio de emergencias EMA 112, actualmente se ha interrumpido el suministro eléctrico para 195 personas en Jimena de la Frontera y 24 en San Roque. Este corte, vinculado a la intensidad del temporal de viento y lluvia que impacta el Campo de Gibraltar desde el martes, provoca que más de doscientas personas permanezcan sin luz en la provincia de Cádiz, donde se han gestionado 691 avisos relacionados con incidencias desde el inicio del episodio meteorológico adverso, según consignó EMA 112, dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.

El medio EMA 112 informó que la provincia con mayor número de incidencias ha sido Cádiz, donde los efectos adversos del clima han originado apagones, desalojos y problemas en la red vial. Entre estas incidencias, la localidad de Jerez de la Frontera resultó una de las más afectadas durante la noche, cuando la Guardia Civil reportó la entrada de agua en viviendas de Las Pachecas, una pedanía habitada por 400 personas. El Ayuntamiento de Jerez, que coordina las labores de emergencia, ordenó desalojos preventivos en varias zonas rurales cercanas, señalando siete viviendas afectadas en Los Cejos del Inglés, cinco en Las Pachecas y una en La Cañada del Carrillo, según los datos proporcionados por la administración municipal.

El Campo de Gibraltar representa otra de las áreas castigadas por el temporal. Según publicó EMA 112, el Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo notificó el desalojo preventivo de dos personas en una zona rural próxima al Puente de Hierro, una medida adoptada debido al caudal del río Guadiaro, actualmente en nivel amarillo ante el volumen de agua. Además, el Ayuntamiento de San Roque decidió mantener fuera de sus hogares a los residentes de Guadarranque, también como prevención, ya que las condiciones aún no permiten un regreso seguro. La medida responde a la situación de los cauces de agua en la comarca y surge luego de realizar un análisis sobre el terreno, según detalló EMA 112.

La red vial provincial ha experimentado graves complicaciones desde el inicio del temporal. Según detalló la Dirección General de Tráfico a través de EMA 112, al menos veintiuna carreteras permanecen bloqueadas total o parcialmente a causa de inundaciones y balsas de agua, lo que afecta la movilidad en numerosos municipios gaditanos. Entre los tramos interrumpidos se encuentran la A-2101 en Castellar de la Frontera, la A-2202 en El Guijo, la CA-3101 en el trayecto Machamudo Alto-Añina-Polilla, la CA-3102 a la altura de Jerez de la Frontera, la CA-3105 en Guadalcacín y la CA-3110 en el tramo La Ina-Los Repastaderos. Además, la CA-3113 (Carretera Al Portal-Los Repastaderos), la CA-4102 en Torre Melgarejo-Nuevajarilla, y la CA-4107, que conecta Torrecera con Los Isletes, se incluyen en la lista de vías restringidas, según publicó el medio oficial.

El corte en la CA-5101 afecta al paso por La Garrapata-Gibalbín, mientras que la CA-6101 permanece interrumpida en el tramo que va desde Bornos a Coto de Bornos, y la CA-6105 presenta dificultades entre Los Barrancos y la Ermita de Las Montañas. EMA 112 también detalló que en Alcalá de los Gazules se mantiene bloqueado el acceso por la CA-6200, al tiempo que los caminos CA-8200 y CA-9200 sufren cortes en la zona de Los Ángeles, y la CA-8201 a la altura de Jimena de la Frontera enfrenta problemas similares. Otras restricciones viales afectan a la CA-9101 en Olvera, la CA-9120 en Torre Alháquime, así como la CA-9208 en el tramo de Algeciras y la CA-9209 entre Algeciras y Los Barrios. Finalmente, la CA-8100, que une Villamartín y El Coronil (Cádiz-Sevilla), también permanece cerrada.

El volumen de avisos recopilados por EMA 112 desde el arranque del temporal evidencia una situación de emergencia que ha requerido la intervención de los servicios de rescate y la adopción de medidas preventivas para proteger a la población de la comarca. Las constantes lluvias y ráfagas de viento han afectado tanto infraestructuras como viviendas, dificultado la circulación y alterado la vida cotidiana de cientos de familias en la provincia gaditana. Como consecuencia, numerosos vecinos deben permanecer desalojados fuera de sus viviendas a la espera de que se restablezcan las condiciones de seguridad, según confirmaron los organismos de emergencia a EMA 112.

Los datos reflejan también la coordinación entre las fuerzas de seguridad, los ayuntamientos y los servicios autonómicos para responder ante la evolución del temporal. EMA 112 continúa supervisando la evolución meteorológica y el estado de la infraestructura en Cádiz, en una situación que se mantiene activa y bajo seguimiento.