Manuel Pellegrini: "Quedar cuarto es muy importante, es un paso adelante"

La clasificación directa a los octavos de final de la Liga Europa se tradujo para el Real Betis en la posibilidad de disputar la vuelta en su estadio, un factor apreciado por la plantilla y el cuerpo técnico, especialmente tras una fase marcada por dificultades en el apartado defensivo y la ausencia de varios jugadores clave. Según informó Europa Press, Manuel Pellegrini hizo hincapié en la trascendencia de culminar la primera fase en cuarto lugar tras vencer 2-1 al Feyenoord en La Cartuja, lo que les otorgó automáticamente esa condición de local en el enfrentamiento ante equipos que quedaron en posiciones inferiores.

El entrenador chileno manifestó su satisfacción por alcanzar este logro, denominándolo como el “primer objetivo” que se había marcado el equipo al inicio del certamen europeo. De acuerdo con declaraciones publicadas por Europa Press, Pellegrini explicó que aunque no siguió en directo las modificaciones en la clasificación durante el partido, conocía la importancia de asegurar la plaza en el cuarto puesto. “Estaba centrado en el partido. Habíamos perdido el balón, no presionamos y podían igualar. Nos quedamos con un cuarto puesto que es muy importante”, dijo durante una entrevista con Movistar Plus, recogida por ese medio.

Asimismo, Pellegrini recordó el objetivo fijado al inicio de la temporada: situarse entre los ocho primeros, una meta que no logró concretarse en Grecia, pero que sí se garantizó en Sevilla gracias a la ventaja obtenida en el primer tiempo. El responsable del banquillo verdiblanco subrayó la relevancia de este avance para el club: “Quedar cuarto es muy importante, por jugar la vuelta en casa, siempre es un paso adelante, el plantel ha respondido y estamos en muy buen momento deportivo”, reproducen las declaraciones recogidas por Europa Press.

El partido ante el Feyenoord tuvo momentos de dificultad, especialmente en el tramo final, según expuso Pellegrini, cuando el equipo contrario estuvo cerca de igualar el marcador. El técnico puntualizó que el Betis tuvo un primer tiempo sólido, pero cerró el encuentro sufriendo, lo que derivó en un análisis autocrítico sobre el rendimiento defensivo. “Ofensivamente fue un muy buen partido. Defensivamente dimos licencias que hay que mejorar”, apuntó el entrenador a Movistar Plus, según el mismo reporte.

Entre los aspectos positivos, Pellegrini destacó el desempeño de Antony y la producción ofensiva colectiva, elementos que contribuyeron al resultado favorable y al avance en la competición europea. Sin embargo, no dejó de señalar la necesidad de mejorar en aspectos defensivos, al considerar que el equipo concedió más oportunidades de las previstas al rival y que esto debe corregirse en la siguiente fase.

El Betis afronta la clasificación estando presente en tres competiciones, algo que el entrenador consideró significativo en el contexto de las lesiones que ha sufrido la plantilla en las últimas semanas. Según consigna Europa Press, Pellegrini valoró el esfuerzo del grupo para mantenerse competitivo a pesar de esas ausencias. “Estamos en tres competiciones, con lesionados y el equipo se mantiene peleando por todo”, expresó al cierre de sus declaraciones.

El acceso directo a octavos permite al Real Betis evitar una ronda adicional y esperar rival en condiciones ventajosas, estableciendo un escenario donde el partido decisivo se disputará en Sevilla. Europa Press subrayó que este beneficio es especialmente importante después de una fase de grupos donde la irregularidad defensiva supuso un desafío para el equipo de Pellegrini, quien ya trabaja en la preparación de la próxima eliminatoria.

El análisis del técnico incluye el reconocimiento de la capacidad de respuesta del plantel a lo largo de una temporada exigente, así como la adaptación táctica y psicológica ante adversidades como las bajas por lesión o los momentos de incertidumbre en el marcador. Europa Press citó al entrenador subrayando que “el plantel ha respondido y estamos en muy buen momento deportivo”.

El resultado ante el Feyenoord y el desempeño colectivo, junto con las áreas a fortalecer, centran ahora la mirada del cuerpo técnico, enfocado en consolidar el avance del Betis en la Liga Europa y gestionar de la mejor manera su participación simultánea en varios frentes competitivos, todo bajo la dirección de Manuel Pellegrini, según el seguimiento de Europa Press.