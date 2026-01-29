La Xunta publica la convocatoria de ayudas para proyectos de acción humanitaria en el exterior para 2026

Las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD) que deseen participar en la convocatoria de ayudas para proyectos de acción humanitaria en el exterior deberán presentar sus solicitudes a través de la sede electrónica de la Xunta en un plazo de un mes, a partir de este viernes. El Diario Oficial de Galicia ha difundido este jueves la orden que regula las bases de la concesión de subvenciones de carácter anual, destinada a apoyar iniciativas solidarias fuera del territorio gallego, de acuerdo con la información proporcionada por la Xunta en un comunicado, según reportó el propio Gobierno autonómico.

El importe global de estas ayudas alcanza 700.000 euros, un aumento superior al 27% respecto a la dotación contemplada en la edición precedente, según publicó el Diario Oficial de Galicia. Estas subvenciones forman parte del Plan anual 2026 de Cooperación Galega, en el que se enmarca la planificación y ejecución de políticas destinadas a fomentar la cooperación internacional.

La convocatoria actual especifica que podrán optar a estos fondos las ONGD que tengan entre sus objetivos la acción humanitaria o acrediten experiencia en la realización de actuaciones vinculadas a dicho ámbito. El medio oficial detalló que los proyectos deben desarrollarse en el extranjero y cumplir con una duración máxima de 12 meses. Los mismos deberán concluir su periodo de ejecución antes del 31 de diciembre de 2026, aunque podrán haber comenzado tras el 1 de enero del presente año.

Entre otras condiciones, cada entidad interesada solo podrá presentar un único proyecto individual, establece la normativa difundida. El procedimiento de postulación se lleva a cabo íntegramente mediante la sede electrónica de la Xunta de Galicia, y solamente durante el mes siguiente a la fecha de publicación oficial de la convocatoria.

Según la Xunta, el incremento presupuestario destinado a esta línea de apoyo responde a la intención de reforzar la capacidad de respuesta en situaciones de crisis y emergencias a escala internacional. La medida busca facilitar la colaboración de organizaciones gallegas con experiencia acreditada en la asistencia humanitaria, focalizando la ayuda a poblaciones vulnerables afectadas por conflictos, desastres naturales o contextos de inseguridad alimentaria, siempre según lo detallado por la administración regional.

El anuncio subraya la continuidad de la política gallega de cooperación al desarrollo y la promoción de alianzas con ONGD, alentando la canalización de recursos públicos hacia proyectos que cumplan los requisitos establecidos en la orden. El Diario Oficial de Galicia señaló que las bases reguladoras ya están disponibles para su consulta y descarga.