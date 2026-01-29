La tractorada del sector primario alavés ocasiona afecciones al tráfico y al transporte público en Vitoria-Gasteiz

La segunda protesta consecutiva del sector primario alavés contra el posible acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, los proyectos fotovoltaicos planteados en el territorio y los recortes de la PAC están ocasionando afecciones y cortes en el tráfico de Vitoria-Gasteiz, así como en varias líneas del transporte público.

A las protestas de este jueves, convocadas por el sindicato mayoritario del sector primario en Álava, Uaga, y la asociación independiente de agricultores y ganaderos por y para el campo de Treviño y Álava, Ataca, se ha sumado una representación de los agricultoras de Rioja Alavesa.

Unos 150 tractores han partido desde el exterior de la sede del Gobierno Vasco para llegar hasta la Delegación del Gobierno en Álava, donde los manifestantes han entregado un escrito con sus reclamaciones, dirigido a la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia.

La tractorada ha cortado el tráfico a su paso por la Avenida Gasteiz, provocando más problemas de circulación que este pasado miércoles en sus calles adyacentes, además de afecciones a la líneas 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 de autobús urbano de Tuvisa.

Agricultores y ganaderos alaveses continúan protestando por el posible acuerdo con Mercosur que, según han cifrado, pueden llegar a suponer "una pérdida de 900 millones de euros para el sector". En este sentido, la presidenta de Uaga, Edurne Basterra, ha denunciado que pondría "en jaque el relevo generacional", ya que plantea "medidas insostenibles", lo que acarreará que "nadie se quiera quedar en el sector".

Por su parte, el representante de los agricultores de Rioja Alavesa, Jaime Ríos, ha demandado que sean "los gobiernos autonómicos los que gestionen las ayudas" para el sector, al exponer que "todos los terrenos agrícolas no son iguales" y destacar que, en Álava "se está apostando por la calidad, frente a la cantidad".

"Hay que destinar menos dinero a reestructuración y empezar a destinar ese dinero para ayudar a mover más el mercado. Los presupuestos los tienen que poder gestionar las propias comunidades autónomas que son las que conocen los problemas que tienen sus agricultores", ha manifestado, para reivindicar que el sector primario "quiere vivir, no sobrevivir".

DEMANDAS DEL SECTOR

Entre sus demandas, el sector primario alavés ha exigido "un rechazo a Mercosur" y que no se aplique su aprobación provisional hasta que el Tribunal de Justicia Europeo no emita su dictamen al respecto, ya que, si finalmente se produce, "el daño a nuestros sectores estratégicos y la pérdida de soberanía regulatoria serán un hecho consumado antes de que la justicia europea se pronuncie".

Al respecto, ha reclamado al Ministerio que "vote en contra de esta aprobación provisional en Bruselas". Asimismo, han reivindicado una defensa del sector primario en las negociaciones del presupuesto europeo y la reforma de la PAC.

"No podemos permitir el recorte anunciado en las ayudas directas. Si se aplican estas dos medidas, tanto el tratado Mercosur como la reforma de la PAC, no habrá herramientas que valgan para impulsar un relevo generacional en el sector y revertir la despoblación el entorno rural", han alertado.

Por otra parte, han solicitado que, ante las distintas enfermedades a las que se enfrenta la cabaña ganadera, tales como la gripe aviar, peste porcina y dermatosis nodular, "no se impongan medidas al sector sin escucharle previamente".

En el caso de la Dermatosis Nodular Contagiosa, se han mostrado "preocupados, especialmente, por su gestión", para reiterar su demanda de que se lleve a cabo una "vacunación total" en el territorio, así como establecer las medidas necesarias para evitar un vacío sanitario en caso de que se den positivos.

"Hay que recordar que ganado de diferentes explotaciones y territorios conviven en los montes comunales, animales de zonas vacunadas con otras que no. Si se diera un vacío sanitario en montes comunales con cientos o miles de cabezas de ganado, sería un varapalo insuperable, tanto económica y productivamente como anímicamente, para el conjunto del sector", han advertido.

Además, han exigido un "mayor y estricto control en frontera" y la vacunación para toda la cabaña de vacuno, puesto que "Araba es zona de paso por la N-1 del transporte animal que viene de Francia" y, "en breve ser abrirá la frontera con el país vecino".

El sector primario alavés ha demandado también medidas de reestructuración para el sector de la uva. "Ante un contexto de reducción del consumo de vino, no se entiende que la mayoría de las ayudas que llegan desde Europa y reparte el Ministerio de Agricultura sean para plantación de viñedo nuevo, cuando lo que demanda el sector son ayudas para el arranque voluntario y la eliminación de derechos", han argumentado.

Los manifestantes han pedido que se permita a cada comunidad autónoma gestionar su parte de asignación de fondos europeos, "en función de las necesidades de cada territorio", así como "una reducción de la burocracia para el sector primario".

Por último, han reclamado una verdadera apuesta por la alimentación de calidad, "basada en los productos agroganaderos ligados al territorio, donde se ponga en valor las garantías que ofrecen y, en consecuencia, el trabajo que supone producirlos, remunerando por ellos dignamente al sector agrícola y ganadero".