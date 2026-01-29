La Presidencia de Irak rechaza "cualquier forma de injerencia extranjera" tras las amenazas de Trump

La aprobación de un comunicado por parte de la Presidencia iraquí en redes sociales, en el que se afirma que la soberanía nacional constituye el pilar de la construcción del Estado y de la estabilidad política, marcó la respuesta institucional al reciente aviso lanzado por Estados Unidos. Según difundió Europa Press, el gobierno iraquí apoyó el proceso de formación política plenamente basado en los resultados de los comicios celebrados en noviembre, con una amplia participación tanto de la ciudadanía como de las fuerzas políticas del país. A raíz de la amenaza hecha pública por el presidente estadounidense Donald Trump, en la que advirtió la posibilidad de cortar la ayuda a Irak en caso de que Nuri al Maliki vuelva a asumir la jefatura del Ejecutivo, el Ejecutivo en Bagdad reiteró que toda decisión política corresponde exclusivamente a la voluntad del pueblo iraquí.

El comunicado, según reportó Europa Press, enfatizó que los asuntos internos del país forman parte de su soberanía y sólo los ciudadanos pueden determinar la dirección política nacional. Esta declaración se difundió después de que Trump escribiera en redes sociales que "la última vez que estuvo en el poder el país se sumió en la pobreza y el caos total. No se debe permitir que eso vuelva a suceder", refiriéndose específicamente a las políticas implementadas por Al Maliki entre 2006 y 2014, a las que calificó de "descabelladas".

El mensaje de la Presidencia iraquí remarcó que cualquier intervención exterior en política interna del país resulta inaceptable y que el proceso democrático debe guiarse por la libertad de elección de los ciudadanos, conforme establece la Constitución. El documento agrega que los mecanismos electorales existentes ofrecen garantías de representatividad, y subraya la importancia de que cada fase de la transición política refleje fielmente la decisión popular expresada en las urnas.

De acuerdo con Europa Press, esta postura institucional coincide con el contexto político que reparte las posiciones de liderazgo máximas entre las comunidades étnicas y religiosas de Irak, resultado de los acuerdos establecidos tras la invasión estadounidense de 2003. Dicho sistema de cuotas determina que la presidencia del país corresponda a un representante kurdo, la del Parlamento a un miembro de la comunidad suní y el cargo de primer ministro a un político chií.

La jornada previa a la publicación del comunicado, los diputados iraquíes tenían previsto elegir al próximo presidente de la República, quien, de acuerdo con la normativa establecida, quedaría facultado para encargar la conformación de gobierno. No obstante, el presidente del Parlamento, Haibat al Halbusi, optó por posponer la sesión, según recogió Europa Press.

En cuanto a la política exterior, la Presidencia subrayó el compromiso de Irak con el mantenimiento de relaciones equitativas a nivel internacional, basado en el respeto, la apertura al diálogo y la no intervención. En el texto oficial se afirma que Bagdad continuará promoviendo una diplomacia centrada en el fortalecimiento de la cooperación, la búsqueda de intereses compartidos y el fomento de la estabilidad tanto regional como internacional, siempre a partir del principio del respeto mutuo entre Estados.

Debido a la onda expansiva que producen declaraciones desde la Casa Blanca sobre la posible suspensión de ayudas económicas, el Ejecutivo en Bagdad insistió, según Europa Press, en que su posicionamiento se corresponde con la defensa de la autodeterminación y la garantía de que el curso de sus instituciones no se vea alterado por factores externos. La presidencia iraquí reclamó el reconocimiento de estas premisas como fundamentales para la consolidación y el avance del sistema político surgido tras las elecciones de noviembre.

Las amenazas de Trump llegan en un momento de elevada tensión política en Irak, cuando aún no se ha logrado consensuar la formación de un gobierno resultado de los equilibrios de poder entre las principales fuerzas y comunidades del país. La declaración institucional de la Presidencia reivindica la autonomía de las decisiones nacionales, en una alusión directa a las advertencias procedentes de Estados Unidos y, al mismo tiempo, ratifica la voluntad de Irak de mantener relaciones constructivas sin permitir injerencias en asuntos internos, reportó Europa Press.

De este modo, la actual jerarquía política iraquí ha puesto el acento en la legitimidad de los procedimientos administrativos y en el cumplimiento de los criterios democráticos. Tal como consignó Europa Press, la declaración oficial propugna la participación generalizada de la población y apuesta por un modelo político que refleje los intereses y deseos de los ciudadanos, ratificado en elecciones y refrendado por las estructuras establecidas tras la invasión del año 2003.