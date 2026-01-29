Agencias

La Federación China de Fútbol sanciona de por vida a 73 personas y castiga a 13 clubes por actividades ilegales

Guardar

El exseleccionador nacional de China Li Tie y el expresidente de la Federación China de Fútbol (CFA) Chen Xuyuan se encuentran entre las 73 personas sancionadas de por vida por el ente federativo asiático, que también castigó a 13 clubes con hasta 10 puntos menos en la próxima temporada, por un caso de amaño de partidos, apuestas y actividades ilegales.

El exjugador del Everton Li, que disputó 91 partidos internacionales como jugador y fue seleccionador de China entre 2019 y 2021, y Chen, que presidió la CFA entre 2019 y 2023, ya fueron condenados a 20 años y cadena perpetua, respectivamente, en juicios relacionados con la corrupción en 2024.

Los clubes más afectados son el subcampeón de la temporada pasada, el Shanghai Shenhua, y el Tianjin Jinmen Tiger, a los que se les han descontado 10 puntos y se les ha impuesto una multa de 1 millón de yuanes (más de 120.000 euros) a cada uno. Al Shanghai Port, actual campeón, y al Beijing Guoan, club de la capital, se les han descontado 5 puntos y se les ha impuesto una multa de 400.000 yuanes (más de 48.000 euros) a cada uno.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

CAF mantiene el título a Senegal y sanciona a su seleccionador y a los jugadores Ndiaye, Sarr, Achraf y Saibari

El órgano disciplinario de la Confederación Africana de Fútbol aplicó suspensiones y multas a representantes y federaciones de Senegal y Marruecos tras los disturbios registrados en la última final continental, argumentando “violaciones probadas del Código Disciplinario”

CAF mantiene el título a

Honor Magic8 Lite llega con autonomía para 3 días, alta resistencia ante caídas y cámara de 108 MP

Diseñado para quienes buscan durabilidad, el modelo apuesta por materiales reforzados, impermeabilidad superior y batería de silicio y carbono, además de innovar con funciones impulsadas por inteligencia artificial y una pantalla de alta resolución compatible con millones de colores

Honor Magic8 Lite llega con

La estadounidense Serena Williams arroja incertidumbre sobre su regreso a las pistas

Mientras disfruta de su familia y bromea sobre su nueva rutina, la leyenda del tenis rehúye confirmar planes, dejando en duda ante la prensa cualquier posibilidad de reintegrarse a la competencia profesional tras su retiro

La estadounidense Serena Williams arroja

Más de 200 personas se encuentran sin suministro eléctrico en Jimena y San Roque por el temporal

Fuertes lluvias y vientos intensos han dejado a decenas de familias del Campo de Gibraltar sin luz, provocado desalojos en zonas rurales y han mantenido más de veinte carreteras bloqueadas, especialmente en la provincia de Cádiz, según fuentes oficiales

Más de 200 personas se

Indra busca avanzar en la fusión con EM&E en medio de las dudas de Moncloa y la batalla con General Dynamics

El consejo de Indra debatirá el acercamiento con Escribano Mechanical & Engineering bajo presión del Ejecutivo, mientras General Dynamics intensifica acciones legales por contratos estatales, cuestionando el equilibrio en el sector español de la defensa y la estabilidad empresarial

Indra busca avanzar en la