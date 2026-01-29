La brecha en la práctica deportiva en España entre hombres y mujeres se sigue reduciendo

Mientras casi el 73 por ciento de la población española de más de 15 años alcanza las metas de actividad física establecidas por la Organización Mundial de la Salud —es decir, entre 150 y 300 minutos de ejercicio moderado o 75 a 150 minutos de actividad vigorosa semanal—, la Encuesta de Hábitos Deportivos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes junto al Consejo Superior de Deportes (CSD) señala que la diferencia en la práctica deportiva regular entre hombres y mujeres se sitúa en su punto más bajo desde 2022. De acuerdo con este informe, la brecha de género ha descendido a 6,7 puntos porcentuales, cuando dos años atrás se ubicaba en 11,3, mostrando un avance notorio hacia la paridad en el acceso y la práctica de actividades deportivas en España.

Según informó el Consejo Superior de Deportes en una nota de prensa, el estudio, desarrollado entre octubre de 2024 y octubre de 2025 por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio y el CSD, muestra que el porcentaje general de ciudadanos mayores de 15 años que realiza alguna actividad deportiva asciende al 62,7 por ciento. Esta cifra representa un aumento de 5,4 puntos porcentuales con respecto a 2022 y refleja un incremento sostenido en la adopción de hábitos saludables vinculados al ejercicio físico entre la ciudadanía.

El informe, incluido en el Plan Estadístico Nacional, detalla que los hombres mantienen una mayor tasa de práctica deportiva, alcanzando el 66,2 por ciento, frente al 59,5 por ciento de las mujeres. Pese a ello, la diferencia ha pasado a ser casi la mitad que en la última revisión, consolidando una tendencia favorable a la igualdad. El presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, valoró este progreso como evidencia palpable de las políticas implementadas para promover el deporte y la actividad física en todos los segmentos poblacionales y destacó la importancia de continuar con programas y campañas específicas que fomenten la igualdad de oportunidades.

El estudio subraya que los hábitos deportivos varían en función de factores como el sexo, la edad y el nivel educativo. Por ejemplo, la población más joven muestra tasas de participación superiores al 83 por ciento; en contraste, en los grupos de más de 55 años, la proporción desciende hasta cerca del 43 por ciento. En cuanto al nivel de formación, los datos revelan que un 78,1 por ciento de las personas con estudios superiores practica deporte, lo que implica que la educación continúa siendo un factor determinante en la adopción de rutinas activas.

Las preferencias de la población respecto a los tipos de deporte han evolucionado. El informe, según recogió el CSD, muestra que las modalidades individuales predominan, ya que un 63,6 por ciento de los encuestados opta por ellas. Solo el 11,5 por ciento elige deportes de equipo. Entre las disciplinas más populares figuran la gimnasia suave, que atrae al 29,2 por ciento, seguida por la gimnasia intensa (27,3 por ciento), el senderismo y montañismo (24,9 por ciento), la musculación y halterofilia (23,5 por ciento), la natación (22,4 por ciento), el ciclismo (21,4 por ciento) y las carreras a pie (17,8 por ciento).

Una característica destacada del último año es que la mayoría de los encuestados afirma practicar más de una modalidad deportiva, tendencia especialmente marcada entre los más jóvenes. Además, el hábito de ejercitarse con frecuencia ha crecido, de modo que el 25,5 por ciento declara hacer ejercicio a diario y el 53,9 por ciento al menos una vez por semana.

El CSD detalló también las motivaciones que conducen a la práctica deportiva: el deseo de mantenerse en forma encabeza las razones, con un 28,8 por ciento, seguido por la búsqueda de relajación (18,9 por ciento), la salud (17,1 por ciento) y la diversión (16,9 por ciento). Al mismo tiempo, las principales barreras que impiden el ejercicio son la falta de tiempo, que afecta al 26,3 por ciento de la muestra, y el desinterés, señalado por el 11,9 por ciento.

Otros indicadores recogidos por el estudio incluyen la vinculación con federaciones o entidades deportivas, que alcanza al 10 por ciento del total de los encuestados. En este ámbito, la distinción de género persiste: el 15 por ciento de los hombres dispone de al menos una licencia deportiva en vigor, cifra que en el caso de las mujeres es del 5,1 por ciento.

En cuanto al contexto físico y social que rodea el deporte en los hogares, el informe destaca que el 83,6 por ciento de la población cuenta con equipamientos deportivos en casa. Además, la asistencia a espectáculos deportivos, tanto en persona como a través de medios audiovisuales, mostró un incremento, llegando al 75,2 por ciento que afirmó haber participado al menos una vez al año en este tipo de eventos. El seguimiento de información deportiva sigue siendo significativamente mayor entre los hombres (65 por ciento) que entre las mujeres (34,4 por ciento), según reportó el CSD.

Todas estas cifras muestran, según evaluó el presidente del CSD, los resultados de un esfuerzo institucional por consolidar el deporte como una prioridad nacional. A través de la Ley del Deporte y de una variedad de programas e incentivos, las autoridades buscan incrementar la conciencia sobre la importancia de la actividad física no solo como herramienta de bienestar individual, sino también como mecanismo para propiciar la equidad y la participación social a todos los niveles. La tendencia al alza en la práctica deportiva y la disminución de la brecha de género reflejan cambios estructurales que, tal como concluyó la Encuesta de Hábitos Deportivos difundida por el CSD, están transformando el panorama atlético español.