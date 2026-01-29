Kallas critica que Rusia "no se toma en serio" las conversaciones tripartitas con EEUU y Ucrania en Abu Dabi

La presencia exclusiva de personal militar y no diplomático por parte de Moscú durante las negociaciones tripartitas en Abu Dabi ha sido interpretada como una señal de falta de disposición real a alcanzar acuerdos, de acuerdo con declaraciones de Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior. Según indicó la diplomática europea en declaraciones que recogió Europa Press, la delegación rusa carecía de un mandato para lograr avances sustanciales en las conversaciones, lo cual pone en duda la seriedad de Rusia respecto a una solución pacífica.

En el marco de la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea celebrada en Bruselas, Kallas expresó que Rusia no mostró un compromiso genuino durante las conversaciones de paz iniciadas la semana pasada con Ucrania y Estados Unidos en Abu Dabi. Europa Press reportó que la preocupación principal reside en el carácter de la delegación rusa: mientras Ucrania estuvo representada por Rustem Umerov, secretario del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, y Estados Unidos envió a una delegación diplomática, Moscú estuvo representada por el jefe de los servicios secretos militares, Igor Kostiukov. Para Kallas, esto demuestra la ausencia de voluntad negociadora por parte del Kremlin.

De acuerdo con Europa Press, la diplomática destacó también que las dificultades en el campo de batalla habrían llevado a Rusia a modificar su estrategia, centrándose en incrementar los ataques contra la población civil ucraniana y contra infraestructuras críticas del país. “Vemos que están aumentando sus ataques contra Ucrania porque no pueden hacer movimientos en el campo de batalla, así que están atacando a civiles, hospitales, escuelas, edificios de apartamentos, infraestructura crítica, infraestructura energética, para bombardear y congelar a los ucranianos para que se rindan”, afirmó Kallas según el citado medio.

Estas declaraciones se producen en un contexto marcado por condiciones invernales extremas en Ucrania. Kallas alertó que el objetivo de Rusia es presionar a la población ucraniana mediante bombardeos en plena temporada de frío intenso, lo cual, según anticipó, podría desembocar en una emergencia humanitaria. La representante de la UE identificó el endurecimiento de los ataques y la destrucción de la infraestructura energética como parte de una estrategia rusa para “tratar de congelar a los ucranianos para que se rindan”.

Durante el encuentro de Bruselas, la agenda de los ministros de Exteriores incluyó el análisis de nuevas medidas de apoyo energético para Ucrania. Según consignó Europa Press, los Veintisiete miembros debatieron alternativas para suministrar asistencia y recursos que ayuden a la población ucraniana a afrontar el invierno. Kallas enfatizó que el sufrimiento de los ucranianos por la falta de energía y los persistentes bombardeos requiere una respuesta adicional e inmediata de la Unión Europea.

En relación con los instrumentos de presión hacia Moscú, la diplomática subrayó que la inclusión reciente de Rusia en la lista negra de lavado de dinero, decisión adoptada por la Comisión Europea en diciembre, contó con el respaldo unánime de los ministros presentes en la reunión. “Creo que cualquier medio para presionar a Rusia para que negocie de verdad es bueno y vamos a seguir adelante con esto”, sostuvo Kallas, de acuerdo con lo publicado por Europa Press.

Las conversaciones celebradas en Abu Dabi contaron, de acuerdo con Europa Press, con el compromiso de las partes de informar a sus respectivos gobiernos sobre los contenidos tratados y trabajar en la coordinación de próximos pasos a nivel directivo. Pese a ello, la Alta Representante puso el acento en la percepción de que, según su análisis, Rusia emplea estas negociaciones como un recurso de imagen, sin intenciones efectivas de encaminarse hacia el cese de hostilidades.

Kallas manifestó su inquietud en relación con los riesgos asociados a la intensificación de ataques rusos frente a la imposibilidad de avances militares sobre el terreno. Entre los objetivos recurrentes de estos ataques se encuentran hospitales, centros educativos, bloques de viviendas y otras infraestructuras civiles, además de instalaciones energéticas fundamentales para la población. Europa Press detalló que tales acciones tienen el potencial de agravar las condiciones de vida de millones de ciudadanos ucranianos en pleno invierno.

La funcionaria europea puntualizó, siempre según el citado medio, que la comunidad internacional debe sostener e incrementar las medidas de presión sobre Moscú, con el fin de favorecer una negociación que conduzca a la paz y a la protección de la población civil. Dentro de esa lógica, Kallas valoró la decisión de reforzar los mecanismos regulatorios y las sanciones financieras como instrumentos de respuesta frente a las actuaciones rusas.

La reunión en Bruselas entre los titulares de Exteriores de la UE ratificó el respaldo al pueblo ucraniano y revitalizó los esfuerzos orientados a aliviar las dificultades energéticas y humanitarias afrontadas por la sociedad civil. De acuerdo con Europa Press, los países miembros se mostraron comprometidos en aportar soluciones prácticas a corto plazo, manteniendo la presión diplomática y económica sobre Rusia hasta que exista un cambio comprobable en su postura respecto al conflicto y las negociaciones de paz.