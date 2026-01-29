ING ganó un 1% menos en 2025, hasta 6.327 millones

La entidad neerlandesa mantiene su previsión de ratio de capital CET1 en torno al 13% para los próximos años, aunque señala que la reciente propuesta de venta de su negocio en Rusia, anunciada el jueves, tendrá un impacto negativo estimado de cerca de 800 millones de euros tras impuestos, según detalló el propio banco. El efecto sobre el capital de máxima calidad CET se estima insignificante. En el reporte anual, ING Group informó también que sus proyecciones para 2027 contemplan ingresos superiores a los 25.000 millones de euros, donde más de 5.000 millones corresponderían a ingresos por comisiones, de acuerdo con la información presentada este jueves por la entidad a la que se le atribuye el color naranja.

Según publicó ING, el beneficio neto atribuido de 2025 alcanzó los 6.327 millones de euros, cifra que representa un descenso del 1% frente al ejercicio anterior. El grupo explicó que la cifra de negocios anual aumentó hasta los 23.035 millones, lo que supone un crecimiento del 1,9% interanual. Este resultado estuvo marcado por una caída del 2,3% en los ingresos por intereses netos, que sumaron 14.681 millones, en contraste con el fuerte incremento de los ingresos vinculados a comisiones, que se elevaron un 14,8%, totalizando 4.602 millones en el año.

En el año fiscal 2025, las provisiones de ING Group alcanzaron 1.304 millones de euros, lo que indica un aumento del 9,2% respecto al año previo, según consignó el banco. Los costes regulatorios anuales, en cambio, descendieron ligeramente hasta situarse en 866 millones, un 1,8% menos en comparación con el año anterior.

Durante el cuarto trimestre, ING registró un beneficio neto atribuido de 1.411 millones de euros, lo que supone un incremento del 22,3% frente al mismo período del año anterior, de acuerdo con el reporte publicado por la entidad. Los ingresos totales del banco en dicho trimestre crecieron un 7,2% en términos interanuales, alcanzando los 5.797 millones. Las provisiones trimestrales de ING ascendieron a 365 millones, con un aumento del 22,1%, y los costes regulatorios del trimestre subieron un 4%, hasta 361 millones.

El banco explicó que la ratio de capital CET1 al concluir el cuarto trimestre se ubicó en el 13,1%, comparado con el 13,6% del año previo, según informó ING. Para el ejercicio en curso, la entidad anticipa unos ingresos totales cercanos a 24.000 millones de euros, impulsados por la expansión de los volúmenes y una estimación de crecimiento de entre el 5% y el 10% en los ingresos por comisiones. ING prevé que los gastos operativos totales, excluyendo partidas de costes incidentales, se sitúen entre 12.600 y 12.800 millones. Además, la previsión relacionada con la ratio CET1 seguirá estable cerca del 13%, según destacaron fuentes del banco.

El grupo destaca que los resultados obtenidos en 2025 refuerzan sus perspectivas de rentabilidad para los siguientes ejercicios, previendo que el retorno sobre el capital tangible (ROTE) pase del 13,6% actual a superar el 14% en 2026 y sobrepase el 15% en 2027, según publicó ING. Estos datos forman parte de la estrategia de la entidad hacia la diversificación de ingresos y el apoyo a una mayor base de clientes, en un contexto de volatilidad macroeconómica y geopolítica.

Steven van Rijswijk, consejero delegado de ING, expresó que, a pesar de la incertidumbre global, se mantiene la confianza en la estrategia adoptada por el banco para generar valor para los grupos de interés de la entidad. El directivo ofreció una visión sobre el futuro indicando que la combinación del crecimiento del negocio, la diversificación y la mejora continua de la rentabilidad financiera posicionan a ING para afrontar los próximos años con expectativas de incremento en la rentabilidad y una estructura financiera sólida.