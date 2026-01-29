Hugo González firma una óptima actuación en la derrota de los Celtics ante los Hawks

Los Boston Celtics afrontaron una desventaja significativa desde temprano frente a los Atlanta Hawks, con un resultado desfavorable ya desde el primer cuarto. La diferencia inicial de 20 puntos puso en aprietos al equipo, que no logró revertir la situación pese al destacado papel individual del madrileño Hugo González. Según detalló la fuente, el conjunto de Boston cayó por 106-117 durante el partido de la fase regular de la NBA 2025-2026, encuentro en el que la eficacia del jugador español no fue suficiente para modificar el destino del compromiso.

De acuerdo con la información publicada, Hugo González salió del banquillo y sumó más de 26 minutos de juego en el TD Garden. Durante ese tiempo, consiguió 10 puntos, destacándose por su precisión en los lanzamientos desde la línea de tres, anotando tres de los cuatro intentos (75%), una cifra que contrastó con la estadística global del equipo, cuya eficacia se mantuvo baja en triples con sólo 9 conversiones en 34 tiros intentados. Este desempeño lo situó como uno de los pocos jugadores de los Celtics que mostró solidez ofensiva en un partido dominado en ese rubro por los Hawks.

El medio consignó que, además de sus puntos, González registró cinco rebotes y un tapón, aportando en distintas áreas del juego pese a la ventaja que los Hawks establecieron en el primer periodo, donde se impusieron por un marcador de 18-38. Desde ese momento, el equipo de Atlanta mantuvo el control del cotejo, apoyado en una ofensiva colectiva que permitió a seis de sus jugadores sumar 13 puntos o más. Esta amplitud de recursos ofensivos resultó determinante en el desarrollo del enfrentamiento.

Según reportó la fuente, la mala noche de los Celtics en el tiro exterior impidió que el equipo pudiera acercarse en el marcador, a diferencia de los Hawks, quienes sí capitalizaron sus oportunidades desde la larga distancia y ejecutaron un juego en conjunto que les facilitó sostener la diferencia obtenida al inicio.

Por otro lado, la jornada también estuvo marcada por la ausencia de Santi Aldama en el duelo de los Memphis Grizzlies, informó el medio citado. El ala-pívot de origen canario sigue sin poder disputarse los encuentros por problemas físicos. La nota indica que tampoco estuvo presente Ja Morant, hecho que influyó en la cuarta derrota consecutiva de los Grizzlies durante la temporada.

Según recogió la fuente informativa, el exjugador del Real Madrid, Hugo González, consolidó su papel en la rotación de Boston pese al resultado adverso. Su contribución en ambos lados del campo evidenció el crecimiento del joven madrileño en la liga, aunque el equipo no pudo equilibrar el dominio que Atlanta impuso desde el inicio del partido.

En síntesis, tal como publicó la fuente, la actuación individual de González quedó opacada por el acierto colectivo de los Hawks y la incapacidad de los Celtics para reducir la brecha creada en los primeros minutos. Las estadísticas reflejaron la disparidad en la efectividad de los lanzamientos y el aporte coral que permitió a Atlanta llevarse la victoria en Boston, mientras que la situación de Memphis se vio agravada por la prolongada ausencia de sus figuras clave, señalando un contexto complicado para ambos equipos españoles en la NBA.