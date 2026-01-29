Francia afirma que los combates en el Donbás son "intensos" pero el avance ruso se ha detenido

Un informe del Ejército francés ha destacado que, a pesar de la intensidad de los combates en el este de Ucrania, las fuerzas ucranianas han logrado recuperar posiciones en distintas zonas, revirtiendo parcialmente el avance ruso que se ha estancado en este frente. Según detalló el medio Europa Press, el Ejército francés precisó que la situación en la región del Donbás se caracteriza ahora por enfrentamientos constantes y una progresiva reducción de las ganancias territoriales por parte de las tropas rusas.

De acuerdo con el balance del Ejército publicado por Europa Press, los enfrentamientos en la zona del Donbás mantienen una intensidad alta, pero el progreso ruso ha sufrido un freno considerable, con avances limitados y escasas conquistas de territorio adicional. El documento del ejército francés indica que Rusia ha concentrado sus ataques principalmente en infraestructuras estratégicas, como instalaciones energéticas y objetivos civiles en el este del país, mientras que el conflicto se aproxima al cuarto aniversario de la guerra a gran escala.

El análisis militar francés, según publicó Europa Press, también pone de manifiesto la respuesta de Ucrania, que en las últimas jornadas ha centrado sus operaciones en atacar objetivos energéticos rusos en la región de Vorónezh, situada a 465 kilómetros de Moscú, así como en la península de Crimea, áreas consideradas estratégicas dentro de la estructura de abastecimiento energético rusa. Este tipo de operaciones busca debilitar la capacidad logística y militar del adversario, enmarcándose en la estrategia ucraniana para aumentar la presión sobre posiciones rusas y limitar su capacidad de maniobra.

Europa Press recogió que, en este contexto, Francia resalta la persistencia de los ataques rusos contra infraestructuras críticas, como plantas energéticas o instalaciones utilizadas por la población civil. Estas acciones forman parte de una táctica para desestabilizar el suministro energético ucraniano y afectar a la sociedad civil en la retaguardia, generando presión adicional sobre el gobierno y el ejército ucranianos.

Por su parte, las fuerzas ucranianas han intensificado sus contraofensivas en varios sectores del frente, con el objetivo de recuperar territorio y frenar el avance ruso. El Ejército francés, citado por Europa Press, subrayó que estos movimientos ofensivos por parte de Ucrania han resultado en la recuperación de ciertas posiciones clave, modificando parcialmente el equilibrio de fuerzas en el terreno.

El conflicto armado, que está próximo a cumplir cuatro años desde su escalada a gran escala, ha generado repetidas acciones militares sobre objetivos considerados prioritarios respecto a la infraestructura nacional, tanto en Ucrania como en territorio ruso. El balance militar difundido por Francia, reportado por Europa Press, sitúa estos ataques coordinados y cruzados como un reflejo de la dinámica actual del conflicto, donde ambas partes buscan debilitar la capacidad operativa e industrial del oponente.