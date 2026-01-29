(Crónica) Aleix Espargaró coloca a Honda al frente en el primer día del 'shakedown' de MotoGP en Sepang

El debut oficial de los novatos sobre el asfalto de Sepang concentró la atención al cierre del primer día del 'shakedown' de MotoGP 2026, una jornada de ensayo previa reservada a probadores, debutantes y marcas con concesiones. Tal como consignó Europa Press, el piloto turco Toprak Razgatlioglu, tres veces campeón del WorldSBK, finalizó como el más rápido entre los recién llegados y cuarto en la tabla general de tiempos, logrando un crono de 1:59.647 pese a enfrentar inconvenientes técnicos en la primera hora, resultado que habría liderado el registro de debutantes en el 'shakedown' de 2025. Paralelamente, el catalán Aleix Espargaró condujo a Honda hasta la cima de la clasificación, estableciendo el mejor tiempo del día y superando en solo seis décimas la 'pole' obtenida por Joan Mir en el último Gran Premio de Malasia. De este modo, se ha reactivado el Mundial de MotoGP y se fijaron las primeras referencias de la temporada.

El medio Europa Press detalló que el 'shakedown' celebrado en el trazado malasio representa el punto de partida para el calendario de MotoGP 2026 y puso fin al prolongado parón invernal. El programa estuvo dirigido a pilotos de prueba y debutantes, además de fabricantes que gozan de concesiones, permitiendo la entrada de nuevas tecnologías y la adaptación de las escuderías a las condiciones de la nueva temporada. Honda alineó en pista a Espargaró como probador principal —tras su reciente ascenso al rango C en la tabla de concesiones— y al brasileño Diogo Moreira, vigente campeón de Moto2, quien también afrontó su estreno en la máxima categoría, finalizando octavo con un tiempo de 2:00.894 y superando una dificultad mecánica en su proceso de adaptación a la RC213V.

Europa Press informó que en el equipo KTM destacaron las participaciones de Pol Espargaró, segundo en la tabla, a medio segundo del mayor de los Espargaró, y Dani Pedrosa, tercero y también distante en cinco décimas de la cima, mientras Mika Kallio se concentró en las labores de desarrollo mediante diferentes series de vueltas. Yamaha estableció en Razgatlioglu su referencia fundamental, mientras Augusto Fernández protagonizó el mayor registro de velocidad para la marca —327,3 km/h—, aunque Honda obtuvo la máxima velocidad absoluta de la jornada.

Ducati alineó al italiano Michele Pirro, quien se posicionó entre los pilotos destacados al ser el último en descender de la barrera de los dos minutos en el cronometraje general del día. El medio también indicó que la atención en el 'pit lane' se focalizó en la aparición de un nuevo paquete aerodinámico que acompañó al monoplaza de la marca, generando expectativas sobre los avances tecnológicos en pista.

En Aprilia, Lorenzo Savadori actuó como probador y llevó a cabo extensas tandas de pruebas, evaluando diversas versiones de la moto, incluidas las desarrolladas para el Trackhouse MotoGP Team, situando sus mejores cronos en torno al minuto dos. Los datos registrados a lo largo de la jornada aportaron las primeras conclusiones acerca del grado de competitividad que puede esperarse para los equipos y fabricantes bajo las condiciones iniciales del campeonato.

La composición del evento respondió a lo establecido para el primer día de 'shakedown', permitiendo a los equipos poner a prueba a sus máquinas y pilotos en un entorno menos restrictivo en comparación con sesiones oficiales, facilitando la integración de los debutantes y ajustando los reglajes según lo exigido por los ingenieros y estrategas. El rendimiento de Razgatlioglu, subrayó Europa Press, evidenció una rápida adaptación del turco a la Yamaha y su capacidad para incluirse entre las figuras de la modalidad reina, mientras que Diogo Moreira aprovechó la jornada para completar su primera experiencia integral al mando de la RC213V, destacando la importancia de la confiabilidad técnica en las primeras fases de adaptación.

Dentro del resto de estructura competitiva, Yamaha continuó los ajustes técnicos necesarios y Ducati promovió la evaluación aerodinámica de su nuevo paquete. Esta dinámica de trabajo, retratada por Europa Press, permitió a las escuderías perfilar sus agendas de cara a las futuras sesiones de pretemporada y al arranque formal del Mundial, poniendo en relieve tanto el desempeño de los pilotos probadores como la capacidad de los debutantes para integrarse en el nivel de exigencia del campeonato de MotoGP.