Condenado a 15 años de cárcel en EEUU un hombre por un plan para asesinar a la activista iraní Masih Alinejad

El Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó que fracasaron intentos previos de asesinar a la activista Masih Alinejad, incluyendo contrataciones de miembros de la mafia rusa por parte de la Guardia Revolucionaria Iraní en 2022. Según informó el medio, estos hechos desembocaron en un contacto con Carlisle Rivera, conocido como ‘Pop’, a través de Farhad Sakeri, identificado como activo de la Guardia Revolucionaria, para ofrecerle 100.000 dólares (alrededor de 83.520 euros) con la finalidad de cometer el asesinato. La justicia estadounidense sentenció a Rivera a 15 años de cárcel, tras declararse culpable de un cargo de conspiración y otro de acoso, por su participación en un complot impulsado por Teherán contra la reconocida opositora al régimen iraní, residente en Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado difundido por el Departamento de Justicia y reseñado por la agencia, el plan criminal pretendía eliminar a Alinejad, considerada uno de los principales objetivos del aparato de inteligencia iraní. Las investigaciones, según detalló la autoridad judicial, revelaron que agentes y activos de inteligencia de Irán ya habían conspirado durante 2020 y 2021 con el propósito de secuestrar a la activista. El objetivo era trasladarla desde suelo estadounidense hasta Irán, pero las tentativas no progresaron. Posteriormente, la Guardia Revolucionaria optó por involucrar a redes criminales internacionales, incluyendo la mafia rusa, sin éxito, antes de contactar a Rivera.

Tal como publicó el Departamento de Justicia, Rivera asumió su responsabilidad durante el proceso judicial. La sentencia fue destacada por John Eisenberg, fiscal adjunto para Seguridad Nacional, quien afirmó que esta decisión demuestra las consecuencias de colaborar en actos violentos y de intimidación dictados por gobiernos extranjeros. Eisenberg agregó que las autoridades estadounidenses mantienen su compromiso de trabajar de manera coordinada para anticipar, neutralizar y sancionar este tipo de actividades promovidas por regímenes que utilizan estos métodos para preservar su permanencia.

Según consignó el medio, Donald Holstead, subdirector de la División de Contraterrorismo del FBI, explicó que la administración iraní colocó como blanco a Alinejad en diversas ocasiones, en tanto periodista y activista de derechos humanos afincada en Nueva York. Holstead atribuyó al esfuerzo conjunto del FBI y sus aliados el haber desbaratado los planes y remarcó que la resolución judicial envía una señal clara en contra de quienes colaboren con gobiernos extranjeros para atentar contra residentes estadounidenses. En sus palabras, "transmite un mensaje contundente: cualquiera que conspire con potencias extranjeras para perjudicar a personas que viven en Estados Unidos, rendirá cuentas".

Tras conocerse la condena, la activista Masih Alinejad reaccionó a través de redes sociales refiriéndose a las víctimas de la represión en Irán. Contó que al salir del tribunal recordó imágenes de manifestantes desarmados, mujeres y hombres, que, según ella, fueron asesinados por la administración iraní durante recientes protestas. Manifestó su deseo de que la población iraní reciba la misma protección que le fuera brindada a ella en Estados Unidos y solicitó al expresidente Donald Trump la garantía de esa seguridad, señalando que quienes luchan en Irán enfrentan a un gobierno que, además de reprimir, representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.

Respecto a la represión de las protestas internas en Irán, el gobierno de Teherán ha confirmado más de 3.000 muertos, asegurando que la mayoría de los fallecidos corresponden a miembros de las fuerzas del orden y civiles a quienes califican como víctimas de "terroristas", tal y como recoge la agencia. El ejecutivo iraní ha sostenido, según reportó la fuente, que estas cifras fueron utilizadas para provocar una potencial agresión militar por parte de Washington. El expresidente Trump ha amenazado en reiteradas ocasiones con posibles acciones militares debido a la respuesta del gobierno iraní frente a las manifestaciones y al desarrollo del programa nuclear.

El medio puntualizó que este caso no representa la primera condena originada por complots con el fin de asesinar a Masih Alinejad. Un tribunal en Manhattan sentenció en octubre de 2025 a Rafir Amirov y Polad Omarov, quienes recibieron 25 años de prisión, consecuencia de su intento por asesinar a la activista. Las investigaciones vincularon a ambos hombres con la mafia rusa y sus intenciones de cumplir el encargo del régimen iraní. El Departamento de Justicia insistió en que la seguridad de Alinejad ha sido amenazada con frecuencia debido a su posición como disidente y activista.

El caso pone en relieve la utilización de redes criminales internacionales y los mecanismos de coerción empleados por el gobierno de Irán para silenciar a voces críticas en el extranjero, según recogió el Departamento de Justicia estadounidense. Las investigaciones judiciales permitieron identificar múltiples rutas y estrategias adoptadas por agentes iraníes para ejecutar los planes de secuestro y asesinato, incluyendo la transferencia de fondos y contactos con organizaciones criminales. La cooperación entre agencias estadounidenses de seguridad e inteligencia fue determinante en interceptar y frustrar estos planes, detalló el comunicado oficial.

El Departamento de Justicia reiteró que Estados Unidos seguirá promoviendo la seguridad de quienes residen en su territorio frente a amenazas externas, además de responsabilizar a quienes acepten colaborar con gobiernos que recurren a actos de violencia más allá de sus fronteras. La vigilancia sobre amenazas similares permanece entre las prioridades de las autoridades norteamericanas, de acuerdo con las declaraciones de sus portavoces y responsables en seguridad nacional.