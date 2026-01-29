American Airlines planea reanudar el servicio diario a Venezuela

La aerolínea estadounidense American Airlines estudia restablecer el servicio directo entre Estados Unidos y Venezuela tras el anuncio del presidente de EEUU, Donald Trump, de reabrir el espacio aéreo comercial en el país a partir de este viernes.

"La aerolínea se mantiene en estrecho contacto con las autoridades federales y está lista para iniciar vuelos a Venezuela, a la espera de la aprobación del gobierno y las evaluaciones de seguridad", informó la empresa a través de un comunicado.

Se trata del primer anuncio de una aerolínea para restablecer las conexiones aéreas entre Estados Unidos y Venezuela después del aviso de Trump y en un contexto marcado por la intervención militar estadounidense en este país y la captura de su presidente, Nicolás Maduro.

American Airlines comenzó a operar en Venezuela en 1987, pero suspendió sus servicios en 2019. La compañía ha señalado que compartirá detalles adicionales sobre su regreso al servicio "en los próximos meses" mientras trabaja con las autoridades federales en todos los permisos y evaluaciones de seguridad necesarios antes de reanudar el servicio.